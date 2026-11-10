Pamiętają o historii

Przejazd Postaci Historycznych w gminie Włoszakowice to coroczna, widowiskowa tradycja organizowana 11 listopada z okazji Narodowego Święta Niepodległości . Wydarzenie łączy w sobie elementy patriotyczne, rekonstrukcję historyczną oraz integrację lokalnej społeczności, przyciągając wielu mieszkańców i gości z całego regionu.

Widowisko ma charakter barwnego korowodu.

Uroczystości rozpoczną się w samo południe przy sali wiejskiej w Bukówcu Górnym skąd kawalkada jeźdźców oraz bryczek wyruszy w przejazd przez Bukówiec Górny. Przejedziemy ulicą Kółka Rolniczego, ul. Wańskiego, Rondo Wielki Koniec i ul. Powstańców Wielkopolskich. We Włoszakowicach odwiedzimy ulicę Karola Kurpińskiego, ul. Powstańców Wielkopolskich, ul. 11 Listopada, ul. Zachodnią, ul. Leśną aby ul. Zalesie około godziny 14.00 wjechać na teren parku we Włoszakowicach (boisko boczne) - zapraszają organizatorzy (pisownia oryginalna).

We włoszakowickim parku zobaczyć będzie można występy Młodzieżowej Orkiestry Dętej "Blue Brass Band" z Włoszakowic i Mażoretek "Twins Włoszakowice". Będą tez widowiskowe pokazy umundurowania i uzbrojenia polskiej konnicy oraz pokaz dżygitówki w wykonaniu Apolinarski Group.

Od ćwierć wieku

Pierwszy zorganizowano 11 listopada 2001 roku, w 83. rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości. To było niedzielne popołudnie. Oddział konny z bryczką powożoną przez Andrzeja Lipowego wyruszył z Grotnik w liczącą 24 km trasę z Włoszakowic przez Bukówiec Górny, Sądzię i Krzycko Wielkie. Mieszkańcy mogli zobaczyć Marszałka Józefa Piłsudskiego, w rolę którego wcielił się Hieronim Apolinarski oraz jego ordynansa Henryka Kicińskiego. Z czasem dołączyły do nich inne postaci - Premier Ignacy Jan Paderewski, ksiądz Józef Górny i poseł Franciszek Kaczmarek.