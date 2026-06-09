MBWA w Lesznie będzie zmodernizowana. Przesądziła wizja lokalna

Sztuka w odpowiednim miejscu

Miejskie Biuro Wystaw Artystycznych w Lesznie obchodzi w tym roku 50-lecie działalności. Od pół wieku organizuje wystawy, warsztaty i zajęcia plastyczne, wykłady o sztuce i projekcje filmów. Ma galerie w Ratuszu oraz na parterze kamienicy przy ul. Leszczyńskich 5, gdzie mieści się też jego siedziba. Dzieli kamienicę z mieszkańcami. Niedawno oglądali ją przedstawiciele władz miasta, z prezydentem Grzegorzem Rusieckim na czele.

- MBWA w Lesznie to dziś jedno z ostatnich miejsc na kulturalnej mapie naszego miasta, które nie zapewnia już odpowiednich warunków do pracy i kontaktu ze sztuką. Stan kamienicy przy ulicy Leszczyńskich 5, w której działa galeria na parterze, jest bardzo zły i jest oczywiste, że żadne doraźne remonty nie rozwiążą tych problemów w sposób trwały - mówi Michał Wiśniewski z Gabinetu Prezydenta Leszna.

Wizja wykazała, że konieczna będzie nie tylko wymiana wszelkich instalacji, ale także naprawa murów, wyrównanie podłóg, czy uporządkowanie dziedzińca, gdzie czas zatrzymał się kilkadziesiąt lat temu.

- W związku z tym zapadła decyzja o konieczności zapewnienia placówce godnych warunków funkcjonowania. To będzie proces rozłożony w czasie, ale jego pierwszym krokiem ma być wniosek o zabezpieczenie kwoty 200 tys. złotych na przygotowanie dokumentacji technicznej i modernizację obiektu – mówi M. Wiśniewski.

Radni zajmą się wnioskiem na najbliższej sesji, która odbędzie się w czwartek 11 czerwca.

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