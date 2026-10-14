Jeden adres, zamiast dwóch

O wielkich planach rozbudowy komendy policji w Lesznie poinformował podczas odprawy rocznej leszczyńskiej policji Wiesław Szczepański, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji. Nowa siedziba komendy wybudowana zostanie w ramach programu modernizacyjnego służb mundurowych na lata 2026-2029.

Prace już się rozpoczęły. Na teren komendy przy ul. 17 Stycznia wjechał ciężki sprzęt i zamienił stare budynki w wielkie gruzowisko.

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Prace budowlane mają ruszyć w przyszłym roku. Całość powinna być gotowa w ciągu 2-3 lat. Inwestycja szacowana jest na ponad 100 mln złotych i finansowana ma być głównie ze środków ministerstwa, przy wsparciu samorządów Miasta Leszna i Powiatu Leszczyńskiego.

- Będziemy mieli dużo lepsze, nowoczesne warunki pracy. Budynek, który mieści się przy ul. 17 Stycznia 8 zostaje, łącznikiem połączymy go z nowym budynkiem. Będzie parking podziemny na 100 pojazdów, budynek 4-kondygnacyjny i ok. 5 tys. m kwadrat. powierzchni - mówił Radiu Eska Piotr Gorynia, komendant Komendy Miejskiej Policji w Lesznie.

Dziś Komenda Miejska Policji w Lesznie mieści się pod dwoma adresami, przy ul. 17 Stycznia i na ul. Ks. Korcza. Oba nie są daleko od siebie zlokalizowane, ale to - jak podkreślają policjanci - spore utrudnienie w koordynacji działań mundurowych, przepływu dokumentacji, czy dostępu dla mieszkańców.

Po wybudowaniu nowej komendy policjanci wyprowadza się z budynków przy Korcza.