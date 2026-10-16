Czy koszykarze Zdrovo Polonii 1912 Leszno utrzymają zwycięską passę?

Andrzej Bartkowiak
2026-10-16 14:13

Koszykarze Zdrovo Polonii 1912 Leszno doskonale wystartowali w rozgrywkach I ligi i potwierdzają, że będą walczyć o wysokie cele, włącznie z walką o awans. W najbliższej kolejce przed zespołem kolejny test, tym razem wyjazdowy na Pomorzu.

Koszykarze Polonii Leszno cieszą się ze zwycięstwa. O ich formie i planach przeczytasz na Eska Leszno.
Autor: FB Zdrovo Polonia 1912 Leszno/ Archiwum prywatne

Po kolejną wygraną

Drużyna trenera Macieja Dudzika wybierze się jutro (17 października) na Pomorze, a konkretnie do Starogardu Gdańskiego na pojedynek z SKS Fulimpex.

Kociewskie Diabły póki co nie zachwycają. Mają na koncie w czterech spotkaniach tylko jedno zwycięstwo i była to domowa wygrana w najlepszym ich jak do tej pory meczu przeciwko Kotwicy Kołobrzeg 102:89. Ten mecz pokazuje, że jak dopisuje forma strzelecka, to ta drużyna jest w stanie walczyć z każdym. Powalczyła zresztą też ostatnio w Inowrocławiu, gdzie do końca była w grze o zwycięstwo, przegrywając z bardzo solidną Qemetcią Notecią tylko 85:80. Tego nie można lekceważyć, bo rzeczywiście dwa ostatnie spotkania tej drużyny były dobre i wydaje się, że forma zespołu z Pomorza zwyżkuje.

Nie ulega jednak wątpliwości, że Poloniści będą faworytem starcia. Jeśli zachowają spokój i wykorzystają swoją głębię składu, to powinni odnotować piąte zwycięstwo z rzędu.

Cieszy to, że faktycznie wyglądamy coraz lepiej, że realizujemy założenia, że jesteśmy skupieni na tym, co mamy robić i kogo jak bronić. Mnie jako trenera to bardzo cieszy, że gramy zespołową koszykówkę. Musimy się do niej jeszcze bardziej przekonywać, bo też jestem przekonany o tym, że stać nas na jeszcze lepszą grę, zarówno w obronie i w ataku i jeszcze lepsze dzielenie się piłą. Tak, żeby naprawdę być już bardzo, bardzo niewygodnym dla każdego - mówił Maciej Dudzik, trener Zdrovo Polonii 1912 Leszno.

Start sobotniego spotkania w Starogardzie Gdańskim o godzinie 18.00.

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