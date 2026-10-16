Napad na jubilera w Lesznie? Nieoficjalne informacje

Wejście do sklepu "ZŁOTNIK _ GRAWER" przy ulicy Marcinkowskiego odgrodzono policyjną taśmą, a w środku pracują technicy kryminalistyki. Wewnątrz widać uszkodzoną, prawdopodobnie rozbitą gablotę z biżuterią.

Z nieoficjalnych doniesień wynika również, że funkcjonariusze mogą prowadzić obławę za osobami podejrzewanymi o związek z tym zdarzeniem. Na ten moment mundurowi nie komentują sprawy – nie wiadomo jeszcze, co dokładnie zniknęło ze sklepu ani jak przebiegało całe zajście.

Będziemy informować, gdy tylko policja przekaże oficjalny komunikat.