Zamiast szarego betonu – kaskady i zejście do wody

Stary zbiornik przejdzie gruntowną przebudowę i zyska nowoczesną, kaskadową formę. Woda opadowa będzie spływać po betonowych kaskadach, a od strony północno-zachodniej powstaną schody oraz platformy umożliwiające zejście niemal do samego lustra wody.

Część dotychczasowego dna zostanie przekształcona w przepuszczalną powierzchnię porośniętą roślinnością, choć zbiornik nadal zachowa swoją funkcję i będzie gromadził deszczówkę z ulicy Gronowskiej oraz sąsiednich dróg. Od zachodu przewidziano także dwumetrowy zjazd techniczny dla pojazdów komunalnych.

Wokół powstaną ogrody deszczowe, a przestrzeń wzbogacą nowe drzewa, krzewy, byliny oraz rośliny cebulowe. Na odwiedzających czekać będą alejki mineralne i ścieżki z kruszywa, a także ławki, hamaki, oświetlenie, monitoring i kosze na śmieci.

zobaczcie jak wygląda obecnie stary basen przeciwpożarowy na Gronowie

5

Ciekawy akcent w nowym parku

O jednym z najbardziej charakterystycznych punktów całej inwestycji mówi prezydent Leszna, Grzegorz Rusiecki:„Będzie też zupełna nowość w Lesznie. Powstanie tam również drewniany, częściowo nadwieszany ciąg pieszy oraz drewniane podesty, które urozmaicą przestrzeń i pozwolą lepiej wykorzystać jej naturalne walory”.

Całkowity koszt zadania to 4 915 050,42 zł, z czego unijne dofinansowanie wynosi 1 123 083,66 zł. Roboty mają się rozpocząć jeszcze w listopadzie tego roku. Park na Gronowie ma być gotowy do września 2028 roku.