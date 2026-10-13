Koniec z betonowym straszakiem w Lesznie. W Gronowie powstanie park z hamakami i kładką nad wodą!

Tomasz Szymlet
Tomasz Szymlet
2026-10-13 10:40

Mieszkańcy Gronowa doczekają się wyczekiwanej metamorfozy zaniedbanego terenu przy ulicy Gronowskiej. Dawny betonowy basen przeciwpożarowy, który od lat szpecił okolicę, oraz sąsiadujący z nim zieleniec zmienią się w nowoczesne miejsce do spacerów i odpoczynku. Miasto zdobyło na ten cel unijne dofinansowanie w ramach projektu „Zielona Leszno 2,0”.

Zamiast szarego betonu – kaskady i zejście do wody

Stary zbiornik przejdzie gruntowną przebudowę i zyska nowoczesną, kaskadową formę. Woda opadowa będzie spływać po betonowych kaskadach, a od strony północno-zachodniej powstaną schody oraz platformy umożliwiające zejście niemal do samego lustra wody.

Część dotychczasowego dna zostanie przekształcona w przepuszczalną powierzchnię porośniętą roślinnością, choć zbiornik nadal zachowa swoją funkcję i będzie gromadził deszczówkę z ulicy Gronowskiej oraz sąsiednich dróg. Od zachodu przewidziano także dwumetrowy zjazd techniczny dla pojazdów komunalnych.

Wokół powstaną ogrody deszczowe, a przestrzeń wzbogacą nowe drzewa, krzewy, byliny oraz rośliny cebulowe. Na odwiedzających czekać będą alejki mineralne i ścieżki z kruszywa, a także ławki, hamaki, oświetlenie, monitoring i kosze na śmieci.

zobaczcie jak wygląda obecnie stary basen przeciwpożarowy na Gronowie 

Stary basen przeciwpożarowy na Gronowie
Galeria zdjęć 5

Ciekawy akcent w nowym parku

O jednym z najbardziej charakterystycznych punktów całej inwestycji mówi prezydent Leszna, Grzegorz Rusiecki:„Będzie też zupełna nowość w Lesznie. Powstanie tam również drewniany, częściowo nadwieszany ciąg pieszy oraz drewniane podesty, które urozmaicą przestrzeń i pozwolą lepiej wykorzystać jej naturalne walory”.

Całkowity koszt zadania to 4 915 050,42 zł, z czego unijne dofinansowanie wynosi 1 123 083,66 zł. Roboty mają się rozpocząć jeszcze w listopadzie tego roku. Park na Gronowie ma być gotowy do września 2028 roku.

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