Ponad 11 milionów złotych na walkę z wielką wodą

Głównym punktem planu jest budowa kolektora wód deszczowych dla Gronowa. Całe zadanie pochłonie ponad 11 milionów złotych, z czego niemal 4,5 miliona złotych popłynie z dofinansowania Unii Europejskiej.Rozmach prac inżynieryjnych jest ogromny:

Średnica montowanych rur wyniesie od 500 do nawet 1800 mm,

Długość podziemnej trasy sięgnie prawie 2 kilometrów,

Finał prac przewidziano na koniec sierpnia 2027 roku.

Nowa instalacja pobiegnie charakterystycznym, delikatnym zygzakiem, kierując się w stronę ulicy Piłsudskiego.

Czy to zadziała? "Pewności 100% nie ma"

Podtopione podwórka po ulewach to w tej części Leszna powtarzający się scenariusz. Prezydent Grzegorz Rusiecki sprawę z kolektorem deszczowym stawia jasno:

„Trudno jest powiedzieć na ten moment, czy ono w 100% rozwiąże nam problemy związane z zalewaniem dzielnicy Gronowo w przypadku ulewnych deszczy. Natomiast z całą pewnością to pomoże nam w rozwiązaniu tego na pewno irytującego wielu mieszkańców również Gronowa problemu ”.

Autor: Tomasz Szymlet

Co z ulicą Kordeckiego? Najpierw rury, potem asfalt

W ramach przedsięwzięcia zaplanowano także kolejne potężne zadanie – budowę kolektora wód opadowych w ulicy Kordeckiego. Ten etap ma kosztować 2 miliony złotych, a termin jego wykonania to maksymalnie pierwszy kwartał 2028 roku.

„To jest ogromny koszt. Dlatego też pewnie ulica Kordeckiego tak troszeczkę była przez lata odwlekana” wyjaśnia prezydent Grzegorz Rusiecki.

Co ważne dla okolicznych mieszkańców, inwestycja pod ziemią bezpośrednio otworzy drogę do remontu samej nawierzchni. Prezydent Grzegorz Rusiecki zadeklarował, że tuż po wybudowaniu kolektora deszczowego zaproponuje radzie miejskiej wpisanie budowy nawierzchni na lata 2028–2029. Oznacza to, że już w pierwszym kwartale 2028 roku miasto powinno przystąpić do przetargów na budowę nowej drogi.