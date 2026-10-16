Szybka reakcja świadków

Wszystko działo się wczoraj (15 października) na ul. Piłsudskiego w Kościanie, ok. godz. 19:00. Znajdujący się na moście nad kanałem Obry mężczyzna w pewnym momencie przeszedł przez barierki na drugą, niebezpieczną jego stronę i prawdopodobnie chciał skoczyć do wody.

- Osoby postronne, które zauważyły, co się dzieje, nie pozostały obojętne. Świadkowie podjęli próbę powstrzymania mężczyzny przed skokiem i wezwali pomoc – opisuje Kościan 112.

Na miejscu pojawiły się wszystkie służby, policja, straż pożarna i medycy. Mężczyznę udało się bezpiecznie sprowadzić na chodnik, gdzie przekazany został pod opiekę zespołu ratownictwa medycznego. Okazał się nim 49-letni mieszkaniec pow. grodziskiego. Mężczyzna został przetransportowany do Wielkopolskiego Centrum Neuropsychiatrycznego w Kościanie.

Na razie nie wiadomo, czy był pod wpływem alkoholu czy środków odurzających i z jakiego powodu znalazł się po niewłaściwej stronie mostu.

W podobnym sytuacjach należy niezwłocznie zadzwonić pod numer alarmowy 112, podając m.in. miasto i miejsce zdarzenia oraz stosować się do poleceń dyspozytora.

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