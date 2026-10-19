Przejmowanie gruntów kolejowych przy ulicy Towarowej

Konferencja prasowa odbyła sie przy zdegradowanych, należących do PKP budynkach przy ulicy Towarowej. Juz kilka lat temu leszczyński samorząd planował w tym miejscu budowę mieszkań dla seniorów oraz siedzib dla organizacji pozarządowych. Wniosek w sprawie przekazania nieruchomości utknął jednak w spółce PKP PLK na cztery lata, przez co inwestycja nie doczekała się realizacji.

Podobna sytuacja dotyczyła terenu przy ulicy Poznańskiej, gdzie pozyskanie nieużywanego torowiska pod budowę nowej drogi i ścieżki pieszo-rowerowej również zajęło blisko cztery lata. Mówiąc o procedurach przekazywania państwowych nieruchomości, Łukasz Borowiak zaznaczył:

„Zabezpieczyliśmy wcześniej środki i były programy, z których mogliśmy otrzymać dofinansowanie. Ten przykład pokazuje patologię, która funkcjonuje w naszym kraju w kwestii przekazywania terenów wtedy, gdy samorząd ma na nie gotowy pomysł”.

Rozwiązaniem problemu przewlekłych procedur ma być wprowadzenie ustawowego reżimu terminowego dla spółek kolejowych. Zgodnie z proponowanymi zmianami, w przypadku gmin posiadających uchwalone miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, spółka PKP musiałaby podjąć decyzję o przekazaniu gruntów w ściśle określonym czasie.Nowe przepisy mają zapobiec dalszej degradacji budynków w centrach miast oraz przyspieszyć realizację lokalnych inwestycji.

zobaczcie jak wyglądają zdegradowane tereny przy ulicy Towarowej

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Nowe struktury polityczne w regionie

Podczas spotkania poinformowano także o zmianach na lokalnej scenie politycznej. Łukasz Borowiak, który w latach 2014–2024 pełnił funkcję prezydenta Leszna, a obecnie jest radnym miejskim, oficjalnie dołączył do stowarzyszenia Rozwój Plus. Samorządowiec objął funkcję koordynatora tej organizacji w subregionie leszczyńskim, gdzie ma odpowiadać za budowę lokalnych struktur.

Pytany o ewentualny start w nadchodzących wyborach parlamentarnych, były poseł odniósł się do swoich dalszych planów:

„Złożyłem deklarację i rozpoczynamy ciężką pracę nad budowaniem silnej struktury w regionie. A co czas przyniesie? – zobaczymy”.

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