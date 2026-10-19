Ile wyniosą opłaty przed i po zmianach? Wyliczenia dla metraży
Aby sprawdzić, jak zmiana stawki bazowej przełoży się na miesięczny rachunek, poniżej przedstawiamy zestawienie dla przykładowych powierzchni mieszkań:
Mieszkanie 30 m²:
- Dotychczasowy czynsz bazowy: 383,10 zł miesięcznie (30 m² × 12,77 zł)
- Nowy czynsz bazowy: 402,30 zł miesięcznie (30 m² × 13,41 zł)
- Różnica: podwyżka o 19,20 zł miesięcznie
Mieszkanie 50 m²:
- Dotychczasowy czynsz bazowy: 638,50 zł miesięcznie (50 m² × 12,77 zł)
- Nowy czynsz bazowy: 670,50 zł miesięcznie (50 m² × 13,41 zł)
- Różnica: podwyżka o 32,00 zł miesięcznie
Mieszkanie 70 m²:
- Dotychczasowy czynsz bazowy: 893,90 zł miesięcznie (70 m² × 12,77 zł)
- Nowy czynsz bazowy: 938,70 zł miesięcznie (70 m² × 13,41 zł)
- Różnica: podwyżka o 44,80 zł miesięcznie
Warto pamiętać, że podane kwoty stanowią wyliczenie stawki bazowej. Ostateczna wysokość czynszu w konkretnym lokalu może ulec korekcie w zależności od czynników podwyższających lub obniżających (np. stan techniczny czy wyposażenie lokalu).
Ile zapłacą najemcy lokali socjalnych?
Dla lokali przeznaczonych na najem socjalny ustalono odrębną stawkę – wyniesie ona 3,35 zł za 1 m² powierzchni użytkowej miesięcznie.Przykładowo:
- Dla lokalu socjalnego o powierzchni 30 m² miesięczna opłata wyniesie 100,50 zł.
- Dla lokalu socjalnego o powierzchni 50 m² opłata wyniesie 167,50 zł.
zobacz jak piękne są leszczyńskie kamienice
Dlaczego wprowadzono zmiany i kiedy wejdą w życie?
Wzrost stawek przeznaczony zostanie na utrzymanie miejskich zasobów mieszkaniowych w należytym stanie technicznym. Jak wskazano w uzasadnieniu, średnioroczna stawka bazowa czynszu w 2027 roku wyniesie 13,36 zł/m². Nowa stawka bazowa (13,41 zł) stanowi 2,29% wartości odtworzeniowej 1 m² powierzchni (wcześniej było to 2,18%), przy wskaźniku przeliczeniowym kosztu odtworzenia w województwie wielkopolskim wynoszącym 7 029 zł/m².
Nowe umowy najmu zawierane są od razu według nowych stawek. Dotychczasowi najemcy zapłacą nowe kwoty po formalnym wypowiedzeniu dotychczasowych stawek czynszu, z zachowaniem ustawowych terminów wypowiedzenia.