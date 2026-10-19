Ile wyniosą opłaty przed i po zmianach? Wyliczenia dla metraży

Aby sprawdzić, jak zmiana stawki bazowej przełoży się na miesięczny rachunek, poniżej przedstawiamy zestawienie dla przykładowych powierzchni mieszkań:

Mieszkanie 30 m²:

Dotychczasowy czynsz bazowy: 383,10 zł miesięcznie (30 m² × 12,77 zł)

Nowy czynsz bazowy: 402,30 zł miesięcznie (30 m² × 13,41 zł)

Różnica: podwyżka o 19,20 zł miesięcznie

Mieszkanie 50 m²:

Dotychczasowy czynsz bazowy: 638,50 zł miesięcznie (50 m² × 12,77 zł)

Nowy czynsz bazowy: 670,50 zł miesięcznie (50 m² × 13,41 zł)

Różnica: podwyżka o 32,00 zł miesięcznie

Mieszkanie 70 m²:

Dotychczasowy czynsz bazowy: 893,90 zł miesięcznie (70 m² × 12,77 zł)

Nowy czynsz bazowy: 938,70 zł miesięcznie (70 m² × 13,41 zł)

Różnica: podwyżka o 44,80 zł miesięcznie

Warto pamiętać, że podane kwoty stanowią wyliczenie stawki bazowej. Ostateczna wysokość czynszu w konkretnym lokalu może ulec korekcie w zależności od czynników podwyższających lub obniżających (np. stan techniczny czy wyposażenie lokalu).

Ile zapłacą najemcy lokali socjalnych?

Dla lokali przeznaczonych na najem socjalny ustalono odrębną stawkę – wyniesie ona 3,35 zł za 1 m² powierzchni użytkowej miesięcznie.Przykładowo:

Dla lokalu socjalnego o powierzchni 30 m² miesięczna opłata wyniesie 100,50 zł.

Dla lokalu socjalnego o powierzchni 50 m² opłata wyniesie 167,50 zł.

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Dlaczego wprowadzono zmiany i kiedy wejdą w życie?

Wzrost stawek przeznaczony zostanie na utrzymanie miejskich zasobów mieszkaniowych w należytym stanie technicznym. Jak wskazano w uzasadnieniu, średnioroczna stawka bazowa czynszu w 2027 roku wyniesie 13,36 zł/m². Nowa stawka bazowa (13,41 zł) stanowi 2,29% wartości odtworzeniowej 1 m² powierzchni (wcześniej było to 2,18%), przy wskaźniku przeliczeniowym kosztu odtworzenia w województwie wielkopolskim wynoszącym 7 029 zł/m².

Nowe umowy najmu zawierane są od razu według nowych stawek. Dotychczasowi najemcy zapłacą nowe kwoty po formalnym wypowiedzeniu dotychczasowych stawek czynszu, z zachowaniem ustawowych terminów wypowiedzenia.

TZG Julia Wieniawa 10.18