Ciężki sprzęt wjeżdża do serca miasta. Na pierwszy ogień 10-metrowy pas

Ostatnie ogródki wiedeńskie znikną z płyty do 18 października, a już następnego dnia plac budowy przejmie wykonawca. Pierwszy etap modernizacji skoncentruje się wyłącznie na pierzei wschodniej. Roboty wystartują od demontażu historycznej kostki brukowej w pasie o szerokości od 8 do nawet 10 metrów – licząc bezpośrednio od krawężników w stronę Ratusza. Na tym wstępnym etapie piesi nie muszą obawiać się utrudnień na chodnikach, ponieważ te pozostaną jeszcze nienaruszone.

Pojawienie się ciężkiego sprzętu w ścisłym centrum zawsze rodzi obawy przedsiębiorców i bywalców starówki o całkowity paraliż okolicy. Magistrat uspokaja i wyjaśnia przyjętą strategię logistyczną:„Będziemy się starać wyłączać rynek i remontować go etapami, fragmentami, tak aby to nie była przestrzeń całkowicie zamknięta dla mieszkańców, dla osób prowadzących tam działalność gospodarczą. Bardzo liczymy na to, że po remoncie rynek stanie się takim naprawdę mocno bijącym sercem miasta” – podkreśla Lucyna Gbiorczyk z leszczyńskiego magistratu.

Podziemna rewolucja: Wodociągi i 2-metrowe wykopy tuż pod drzwiami

Jako pierwsze do akcji wkroczą Wodociągi Leszczyńskie, które zajmą się wymianą głównej magistrali wodociągowej – prace te mają potrwać do 4 grudnia. Prawdziwy sprawdzian cierpliwości czeka jednak pieszych i właścicieli lokali tuż po 6 grudnia. To wtedy robotnicy wejdą bezpośrednio w przestrzeń chodnika po stronie wschodniej, by doprowadzić nowe przyłącza do poszczególnych budynków.

W tej fazie kluczowa będzie maksymalna dyscyplina wszystkich osób odwiedzających centrum, ponieważ skala wykopów będzie ogromna:

„Teren oczywiście będzie ogrodzony, zabezpieczony, ale apelujemy już teraz do mieszkańców o ostrożność, o poruszanie się tylko wyznaczonymi ciągami komunikacyjnymi. Tak, aby nikomu nie stała się krzywda, bo tam będą naprawdę głębokie wykopy do około 2 metrów głębokości” – ostrzega Lucyna Gbiorczyk.

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Cieplik bez przyłączy. Zaskakująca postawa właścicieli kamienic

Zaraz po ekipach wodociągowych na wschodnią pierzeję wejdzie Miejski Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej (MPEC), aby położyć sieć miejskiego ciepła. Co ciekawe, w tej części Rynku powstanie jedynie główna magistrala przesyłowa. Żaden z prywatnych właścicieli wschodnich kamienic nie zdecydował się bowiem na zgłoszenie chęci podłączenia swojego budynku do miejskiego cieplika.

Co ze świętami? Mikołajki, jarmark i choinka zostają na Rynku

Wielu leszczynian obawiało się, że rozkopany plac przekreśli zimowe tradycje w centrum miasta. Władze Leszna uspokajają – roboty nie zepsują świątecznego nastroju.Miejska choinka rozbłyśnie tradycyjnie w rejonie ulic Słowiańskiej i Kościelnej, dokładnie w tym samym miejscu, co w ubiegłych latach. Jarmark Bożonarodzeniowy oraz Mikołajki odbędą się w dniach od 4 do 6 grudnia. Choć z powodu robót instalacyjnych dostępna przestrzeń będzie nieco ograniczona, ratusz zapowiada komplet zaplanowanych atrakcji.

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Harmonogram na kolejne miesiące: od gazu po nową nawierzchnię

Całe przedsięwzięcie modernizacji Rynku szacowane jest na prawie 14 milionów złotych (przy wsparciu unijnym przekraczającym 20 mln zł, obejmującym także willę przy ul. 17 Stycznia 13). Finał całości zaplanowano na połowę 2028 roku.

Kolejne etapy prac rozpisano następująco:

Styczeń – luty 2027 r.: wymiana sieci gazowej z przyłączami do kamienic oraz budowa nowej kanalizacji deszczowej na pierzei wschodniej.

wymiana sieci gazowej z przyłączami do kamienic oraz budowa nowej kanalizacji deszczowej na pierzei wschodniej. Luty 2027 r.: równoległe rozpoczęcie prac na kolejnym odcinku – pierzei południowej, według tego samego schematu instalacyjnego.

równoległe rozpoczęcie prac na kolejnym odcinku – pierzei południowej, według tego samego schematu instalacyjnego. Marzec 2027 r.: montaż nowoczesnego oświetlenia i budowa podziemnego kanału teletechnicznego na pierzei wschodniej.

montaż nowoczesnego oświetlenia i budowa podziemnego kanału teletechnicznego na pierzei wschodniej. Od kwietnia 2027 r.: układanie nowej nawierzchni chodników, a następnie ostatecznej płyty Rynku po stronie wschodniej.

Urzędnicy zastrzegają, że z uwagi na zimowe warunki atmosferyczne, pracę wielu ekip jednocześnie oraz specyfikę prac podziemnych, harmonogram może być na bieżąco korygowany.

Co zmieni się na rynku?

Aż 11-krotny wzrost zieleni: dotychczasowe skromne 63,4 m² powierzchni biologicznie czynnej rozrośnie się do blisko 800 m² (dokładnie ok. 790 m²).

dotychczasowe skromne 63,4 m² powierzchni biologicznie czynnej rozrośnie się do blisko 800 m² (dokładnie ok. 790 m²). Pasy rabatowe i mini-park: wokół ratusza zaplanowano pasy zieleni w osi drzew, a od strony północnej powstanie zielony skwerek.

wokół ratusza zaplanowano pasy zieleni w osi drzew, a od strony północnej powstanie zielony skwerek. Nowa fontanna: w przestrzeni płyty pojawi się niewielka instalacja wodna, która poprawi mikroklimat i da ochłodę w upały.

w przestrzeni płyty pojawi się niewielka instalacja wodna, która poprawi mikroklimat i da ochłodę w upały. Pełna dostępność: znikną wysokie krawężniki i uskoki, a poziom nawierzchni zostanie wyrównany z myślą o seniorach, osobach z niepełnosprawnościami i rodzicach z wózkami.

znikną wysokie krawężniki i uskoki, a poziom nawierzchni zostanie wyrównany z myślą o seniorach, osobach z niepełnosprawnościami i rodzicach z wózkami. Koniec z plątaniną kabli: nowa infrastruktura wodno-kanalizacyjna i elektryczna zostanie ukryta pod powierzchnią, co ułatwi podłączanie ogródków gastronomicznych oraz stoisk jarmarkowych.

nowa infrastruktura wodno-kanalizacyjna i elektryczna zostanie ukryta pod powierzchnią, co ułatwi podłączanie ogródków gastronomicznych oraz stoisk jarmarkowych. Mała architektura i powrót króla: na rynku staną nowe ławki, maszty i kosze na odpady, a o zmroku klimat stworzy iluminacja zieleni i posadzki. W sąsiedztwo ratusza przeniesiony zostanie także Pomnik Króla Stanisława Leszczyńskiego.

na rynku staną nowe ławki, maszty i kosze na odpady, a o zmroku klimat stworzy iluminacja zieleni i posadzki. W sąsiedztwo ratusza przeniesiony zostanie także Pomnik Króla Stanisława Leszczyńskiego. Uspokojenie ruchu: przebudowane zostaną fragmenty ulic Kościelnej i Leszczyńskich, a wyniesione wjazdy od strony ul. Narutowicza i Łaziebnej wymuszą spowolnienie aut.

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