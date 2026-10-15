Inauguracja roku akademickiego 2026/2027 miała charakter wyjątkowy – leszczyńska uczelnia świętowała wspólnie z zaprzyjaźnionymi akademiami z Gniezna, Konina oraz Piły. Podczas uroczystego otwarcia głos zabrał rektor uczelni, dr Janusz Poła, który odniósł się do niepokojów towarzyszących współczesnemu światu:

„Wojna, która dotąd wydawała nam się czymś niemożliwym do pomyślenia wśród europejskich społeczeństw, toczy się tuż za naszą wschodnią granicą. Jej konsekwencje już dzisiaj dotykają nas wszystkich i czynią przyszłość wysoce niepewną i nieprzewidywalną. Niepewność wiąże się także ze zmianami klimatycznymi i niekontrolowanym rozwojem sztucznej inteligencji”.

W odpowiedzi na te zjawiska kluczowa staje się idea rezyliencji, czyli budowania odporności społecznej i przygotowywania ludzi na gwałtowne zmiany.

Medycyna przyciągnęła tłumy

Praktyczna odpowiedź na współczesne wyzwania znalazła odzwierciedlenie w decyzjach kandydatów, którzy postawili na kierunki służące lokalnej wspólnocie. W tym roku leszczyńska akademia odnotowała największe od lat zainteresowanie naukami medycznymi.

Naukę na pierwszym roku rozpoczęło łącznie ponad 700 nowych studentów. Do najchętniej wybieranych należały fizjoterapia oraz pielęgniarstwo, a tuż za nimi uplasowały się pedagogika i wychowanie fizyczne. Z kolei wśród kierunków inżynierskich najwięcej chętnych przyciągnęły budownictwo, informatyka oraz mechatronika.

Nowoczesne pracownie i wielkie plany

Uczelnia zadbała o to, aby zaplecze dydaktyczne odpowiadało profilowi praktycznemu i rosnącym potrzebom kształcenia - mówi Bianka Krzyżosiak z ANS:

„Mamy nowe laboratoria. Infrastruktura jest przygotowana na odbiór nowych studentów. Jest nowe centrum dla kierunków politechnicznych, nowe sprzęty zakupione do monoprofilowego centrum symulacji medycznej, wyposażenie laboratoriów i sal wykładowych w budynku głównym”.

Nowy semestr od razu nabiera tempa. Już w kolejnym tygodniu na kampusie odbędą się targi praktyk studenckich, w których weźmie udział 30 regionalnych firm. Z kolei 7 listopada wystartować ma druga edycja Uniwersytetu Dziecięcego, na który trwają już zapisy.

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