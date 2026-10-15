Po latach za kratkami

63-letni dziś mężczyzna na początku lat 2000. kierował zorganizowaną grupą przestępczą. Grupa popełniała przestępstwa karno–skarbowe polegające na uchylaniu się od płacenia podatków od towarów i usług w zakresie nielegalnego obrotu paliwami ciekłymi. Straty wyniosły 120 milionów złotych. Przez wiele lat mężczyźnie udawało się ukrywać przed wymiarem sprawiedliwości.

- Międzynarodowa współpraca Policji Polskiej i zagranicznej doprowadziła do zatrzymania podejrzanego na terenie Ukrainy w lutym br. Przez kilka miesięcy trwała procedura ekstradycyjna, po której 63-latek w ostatnich dniach trafił do polskiego więzienia. Spędzi w nim póki co ponad cztery lata - informuje Monika Żymełka, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Lesznie.

Mieszkaniec powiatu leszczyńskiego poszukiwany był listami gończymi, Europejskim Nakazem Aresztowania, a ostatnio także czerwonymi notami Interpolu - międzynarodowej organizacji policji pomagającej organom ścigania w walce z różnoraką przestępczością, działającej w blisko 200 krajach.

Teoria Krzysztof Rutkowskiego ws. afery Michała Kołodziejczaka / RAPORT / 2026 10 15