Szef mafii paliwowej zatrzymany na Ukrainie w więzieniu. To 63-latek z powiatu leszczyńskiego

Joanna Haliasz
2026-10-15 12:02

Mężczyzna kierował niegdyś mafią paliwową. Przez ostatnich 10 lat figurował na liście przestępców poszukiwanych przez polski wymiar sprawiedliwości. Ostatnio także czerwonymi notami Interpolu.

Zatrzymany lider mafii paliwowej siedzi w celi za kratami. O szczegółach ekstradycji przeczytasz na Eska Leszno.
Autor: KMP Leszno/ Archiwum prywatne

Po latach za kratkami

63-letni dziś mężczyzna na początku lat 2000. kierował zorganizowaną grupą przestępczą. Grupa popełniała przestępstwa karno–skarbowe polegające na uchylaniu się od płacenia podatków od towarów i usług w zakresie nielegalnego obrotu paliwami ciekłymi. Straty wyniosły 120 milionów złotych. Przez wiele lat mężczyźnie udawało się ukrywać przed wymiarem sprawiedliwości. 

- Międzynarodowa współpraca Policji Polskiej i zagranicznej doprowadziła do zatrzymania podejrzanego na terenie Ukrainy w lutym br. Przez kilka miesięcy trwała procedura ekstradycyjna, po której 63-latek w ostatnich dniach trafił do polskiego więzienia. Spędzi w nim póki co ponad cztery lata - informuje Monika Żymełka, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Lesznie.  

Mieszkaniec powiatu leszczyńskiego poszukiwany był listami gończymi, Europejskim Nakazem Aresztowania, a ostatnio także czerwonymi notami Interpolu - międzynarodowej organizacji policji pomagającej organom ścigania w walce z różnoraką przestępczością, działającej w blisko 200 krajach.  

Teoria Krzysztof Rutkowskiego ws. afery Michała Kołodziejczaka / RAPORT / 2026 10 15

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