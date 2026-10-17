Błyskawiczne ujęcie podejrzanych

Sukces operacji był możliwy dzięki ścisłemu współdziałaniu jednostek z kilku miast regionu - mówi Monika Żymełka z Komendy Miejskiej Policji w Lesznie:

„Zaledwie kilka godzin zajęło leszczyńskim kryminalnym ustalenie tożsamości i zatrzymanie sprawców kradzieży zuchwałej dokonanej wczoraj w jednym ze sklepów jubilerskich w centrum Leszna. Nie byłoby to możliwe, gdyby nie niezwykle zaangażowana i dynamiczna współpraca z policjantami z komend miejskich w Poznaniu i Koninie. Zatrzymani to dwaj 43-letni mieszkańcy Konina. Zostali zatrzymani wczoraj w Koninie około godziny 16.00 – zaledwie 5 godzin po dokonaniu przestępstwa w Lesznie”.

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Skradzione złoto w całości odzyskane

Policjanci natrafili na skradzione mienie podczas przeszukań w miejscach przebywania podejrzanych.

„Policjanci znaleźli całość skradzionej w Lesznie złotej biżuterii, wartej co najmniej 150 tysięcy złotych. Mężczyźni obecnie przebywają w policyjnym areszcie, niebawem usłyszą zarzut dokonania kradzieży zuchwałej. Policjanci będą wnioskować o tymczasowe aresztowanie podejrzanych” - dodaje Monika Żymełka.

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Zuchwała kradzież w centrum miasta

Przypomnijmy, że do zdarzenia doszło w lokalu przy ulicy Marcinkowskiego. Zamaskowani mężczyźni weszli do sklepu przed godziną 11:00, rozbili szklaną ladę i zabrali z niej złote łańcuszki oraz bransoletki. Podczas zajścia nikt nie odniósł obrażeń . Teraz podejrzanym grożą surowe konsekwencje prawne za kradzież zuchwałą.

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