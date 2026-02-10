Duże zainteresowanie przetargami. Teraz czas na analizę ofert
Miasto Leszno jest o krok bliżej rozpoczęcia kompleksowych remontów dwóch placówek oświatowych SP9 i ZSRB.
– Zainteresowanie obydwoma przetargami było bardzo duże. Ofert na modernizację Szkoły Podstawowej numer 9 wpłynęło aż 12, a ceny wahają się od 9,5 miliona złotych do blisko 14 milionów. Natomiast w przypadku Zespołu Szkół Rolniczo-Budowlanych złożono aż 15 ofert, a rozpiętość cenowa to ponad 7,5 miliona złotych za najtańszą ofertę do ponad 13,5 miliona złotych za najdroższą – informuje Michał Wiśniewski z leszczyńskiego magistratu.
Teraz wszystkie propozycje będą szczegółowo sprawdzane. Po analizie dokumentów i kosztów miasto wybierze wykonawców inwestycji.
Zakres prac jest szeroki. W obu szkołach zaplanowano kompleksową termomodernizację: docieplenie budynków, wymianę okien, części instalacji oraz elementów dachowych.
– Będą to tak naprawdę remonty od A do Z, które pozwolą miastu na oszczędności w kosztach ogrzewania, natomiast dla nauczycieli i uczniów będą oznaczały znaczny wzrost komfortu nauki – podkreśla Michał Wiśniewski.
Uczniowie przeniosą się na Ostroroga
Duży remont oznacza jednak spore zmiany organizacyjne. Najważniejsza informacja dla rodziców i uczniów jest taka, że część dzieci i młodzieży będzie musiała tymczasowo opuścić swoje szkoły.
– Ważnym aspektem tych termomodernizacji leszczyńskich szkół będzie konieczność przeniesienia części uczniów do tymczasowej lokalizacji. Ta tymczasowa lokalizacja została już wskazana – to będzie budynek dawnej uczelni na ulicy Ostroroga 9a – dodaje Michał Wiśniewski
Do budynku przy Ostroroga przeniosą się uczniowie Szkoły Podstawowej nr 9 oraz część klas i pracowni Zespołu Szkół Rolniczo-Budowlanych. Zmiana ma charakter czasowy i potrwa do zakończenia prac budowlanych.
Przy okazji modernizacji SP9 powstanie także nowe centrum aktywizacji mieszkańców.
– Będzie to miejsce spotkań dla najmłodszych i starszych mieszkańców Zatorza – zapowiada Michał Wiśniewski.
Podobne centra planowane są również w dzielnicach Zaborowo i Gronowo.
Remonty mają poprawić komfort nauki i obniżyć koszty utrzymania budynków, ale najbliższe miesiące dla wielu uczniów będą oznaczały naukę w nowym miejscu.
