Duże zainteresowanie przetargami. Teraz czas na analizę ofert

Miasto Leszno jest o krok bliżej rozpoczęcia kompleksowych remontów dwóch placówek oświatowych SP9 i ZSRB.

– Zainteresowanie obydwoma przetargami było bardzo duże. Ofert na modernizację Szkoły Podstawowej numer 9 wpłynęło aż 12, a ceny wahają się od 9,5 miliona złotych do blisko 14 milionów. Natomiast w przypadku Zespołu Szkół Rolniczo-Budowlanych złożono aż 15 ofert, a rozpiętość cenowa to ponad 7,5 miliona złotych za najtańszą ofertę do ponad 13,5 miliona złotych za najdroższą – informuje Michał Wiśniewski z leszczyńskiego magistratu.

Teraz wszystkie propozycje będą szczegółowo sprawdzane. Po analizie dokumentów i kosztów miasto wybierze wykonawców inwestycji.

Zakres prac jest szeroki. W obu szkołach zaplanowano kompleksową termomodernizację: docieplenie budynków, wymianę okien, części instalacji oraz elementów dachowych.

– Będą to tak naprawdę remonty od A do Z, które pozwolą miastu na oszczędności w kosztach ogrzewania, natomiast dla nauczycieli i uczniów będą oznaczały znaczny wzrost komfortu nauki – podkreśla Michał Wiśniewski.

6

Uczniowie przeniosą się na Ostroroga

Duży remont oznacza jednak spore zmiany organizacyjne. Najważniejsza informacja dla rodziców i uczniów jest taka, że część dzieci i młodzieży będzie musiała tymczasowo opuścić swoje szkoły.

– Ważnym aspektem tych termomodernizacji leszczyńskich szkół będzie konieczność przeniesienia części uczniów do tymczasowej lokalizacji. Ta tymczasowa lokalizacja została już wskazana – to będzie budynek dawnej uczelni na ulicy Ostroroga 9a – dodaje Michał Wiśniewski

Do budynku przy Ostroroga przeniosą się uczniowie Szkoły Podstawowej nr 9 oraz część klas i pracowni Zespołu Szkół Rolniczo-Budowlanych. Zmiana ma charakter czasowy i potrwa do zakończenia prac budowlanych.

Przy okazji modernizacji SP9 powstanie także nowe centrum aktywizacji mieszkańców.

– Będzie to miejsce spotkań dla najmłodszych i starszych mieszkańców Zatorza – zapowiada Michał Wiśniewski.

Podobne centra planowane są również w dzielnicach Zaborowo i Gronowo.

Remonty mają poprawić komfort nauki i obniżyć koszty utrzymania budynków, ale najbliższe miesiące dla wielu uczniów będą oznaczały naukę w nowym miejscu.

To najbardziej odosobnione miejsce na świecie. Mieszka tam nieco ponad 200 osób