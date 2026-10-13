Nowoczesny sprzęt ratuje małych pacjentów

Na oddział pediatryczny trafiły m.in. nowoczesne kardiomonitory oraz zaawansowany aparat typu Vapotherm do tlenoterapii. Jak wyjaśnia kierownik oddziału, lek. Dawid Matusjak:

– Aparat Vapotherm pozwala na nieinwazyjne wspomaganie oddechu u dzieci. W większości przypadków chroni to małych pacjentów przed pobytem na OIOM-ie i skraca czas hospitalizacji. Z kolei nowe kardiomonitory dają precyzyjny pomiar parametrów życiowych u ruchliwych maluchów.

Wdrożenie tych technologii bezpośrednio podnosi standard opieki nad najmłodszymi i realnie odciąża personel medyczny w codziennej pracy.

Powiat wspiera szpital: „Cel to światowy poziom”

Zakup to kolejna pomoc w tej kadencji – wcześniej samorząd Powiatu Leszczyńskiego przekazał placówce sprzęt warty ponad pół miliona złotych. Starosta Maciej Wiśniewski zaznacza:

– Wspieramy szpital, aby jakość procedur medycznych była na najwyższym, światowym poziomie dla dobra naszych mieszkańców.

Dzięki nowym urządzeniom szpital ma zabezpieczenie na wypadek szczytów zachorowań na grypę czy RSV. Jak podkreśla kierownik oddziału, placówka jest gotowa na każdego pacjenta, a sprzęt nie tylko ratuje życie, ale też oszczędza chorym dzieciom stresu i niepotrzebnego transportu.

QUIZ. Znasz te książki? 10 pytań, które sprawdzą, czy jesteś oczytany! Za 7/10 bijemy pokłony Pytanie 1 z 10 Jak nazywa się dom, do którego trafia Harry Potter w Hogwarcie? Gryffindor Hufflepuff Następne pytanie