Dominacja Wametu Dąbcze w sezonie zasadniczym

Zespół z gminy Rydzyna zakończył rundę zasadniczą na zapleczu Ekstraklasy z imponującym bilansem. W 18 rozegranych spotkaniach zawodniczki z powiatu leszczyńskiego odniosły 14 zwycięstw, zanotowały 2 remisy i tylko 2 porażki. Zgromadzone 30 punktów pozwoliło im pewnie zająć pierwsze miejsce w tabeli grupy południowej 1. ligi.

W ostatnim meczu sezonu regularnego Wamet podejmował przed własną publicznością JKTS Jastrzębie-Zdrój. Spotkanie zakończyło się triumfem gospodyń 7:3. Na końcowy wynik zapracował cały zespół:

Alicja Łebek – 2 pkt

Julia Borowska – 2 pkt

Natalia Michorczyk – 1,5 pkt

Sandra Kozioł – 1,5 pkt

Szczególnych emocji dostarczył pojedynek Alicji Łebek z Czeszką Kateriną Tomanovską. Reprezentantka Wametu wygrała 3:1, rewanżując się rywalce za porażkę z pierwszej rundy i udowadniając wysoką formę przed decydującą fazą rozgrywek.

Droga do Ekstraklasy: Kiedy baraże Wametu Dąbcze?

Zwycięstwo w grupie to dopiero początek walki o najwyższe cele. Przed tenisistkami z Dąbcza teraz miesiąc przygotowań do kluczowych starć. Pod koniec maja zespół zmierzy się w pierwszym meczu barażowym o awans do Ekstraklasy kobiet. Rywalem będzie najlepsza ekipa grupy północnej – English Perfect AZS UWM Olsztyn.

Terminarz baraży:

Maj (koniec miesiąca): Pierwszy mecz barażowy (gospodarz: Wamet Dąbcze).

Czerwiec (początek miesiąca): Rewanż w Olsztynie.

Zwycięzca tego dwumeczu uzyska bezpośredni awans do Ekstraklasy na sezon 2026/2027. Zespół, któremu nie uda się wygrać tej konfrontacji, otrzyma drugą szansę. W dniach 21-23 czerwca przegrany zmierzy się w dodatkowym barażu z siódmą drużyną Ekstraklasy – Lalak AZS UMCS Lublin. Stawką tego spotkania również będzie miejsce w elicie w nadchodzącym sezonie.

