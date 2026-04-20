Na podwójnym gazie pojechała "zatantkować"

Kobieta została zatrzymana w jednej z miejscowości gminy Szlichtyngowa.

- Mundurowi zatrzymali pojazd do kontroli, aby sprawdzić jaka jest przyczyna stosowania świateł niezgodnie z przeznaczeniem. W chwili zatrzymywania kierująca uderzyła w słupek ogrodzenia, następnie cofnęła i ponownie uderzyła w ten sam słupek. Zza kierownicy wysiadła kobieta, od której funkcjonariusze wyczuli silną woń alkoholu. Po przebadaniu na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu alkomat wskazał ponad 2 promile. Kobieta powiedziała policjantom, że była w sklepie na zakupach – mówi Marek Cieślakowski z Komendy Powiatowej Policji we Wschowie.

Policjanci zatrzymali 59-latce prawo jazdy i zabezpieczyli auto, którym jechała.

- Stan nietrzeźwości nie powstrzymał kierującej przed wyjazdem do sklepu oddalonego o kilka kilometrów - mówi policjant. - Takie lekkomyślne decyzje stwarzają realne zagrożenie dla życia i zdrowia innych uczestników ruchu.

O dalszym losie nieodpowiedzialnej kobiety zadecyduje sąd.

