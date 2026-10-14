29-latka wjechała samochodem do rowu niedaleko Góry. Była pijana i wiozła pasażerów [ZDJĘCIA]

Joanna Haliasz
2026-10-14 9:23

Za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości i spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym odpowie przed sądem 29-latka. Na drodze wojewódzkiej nr 324 między Górą a Kłodą Górowską wjechała autem do rowu. Miała 1,4 promila alkoholu i wiozła troje pasażerów.

Pijana za kółkiem

Do zdarzenia doszło w poniedziałek ok. godz. 19:00 na drodze wojewódzkiej 324 między miejscowościami Góra i Kłoda Górowska.

Policjanci ustalili, że kierująca samochodem osobowym 29-latka straciła panowanie nad pojazdem i wjechała do przydrożnego rowu. W pojeździe przewoziła troje pasażerów. Dwóch z nich doznało obrażeń ciała poniżej 7 dni - informuje Małgorzata Nieborak z Komendy Powiatowej Policji w Górze. 

Pasażerami kobiety były osoby w wieku 19, 20 i 26 lat.

Funkcjonariusze wyczuli od kierującej autem 29-latki woń alkoholu. Potwierdziło to badanie stanu trzeźwości.

- Kierująca miała prawie 1,4 promila alkoholu w wydychanym powietrzu. W związku z tym została poinformowana o popełnieniu przestępstwa prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości. Mieszkanka powiatu bolesławieckiego odpowie również za spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym - mówi M. Nieborak.

Policjanci zatrzymali kobiecie prawo jazdy oraz dowód rejestracyjny pojazdu. 

Każde zdarzenie drogowe spowodowane przez nietrzeźwego kierującego to realne zagrożenie dla życia i zdrowia - przestrzega policja. 

Zagrałem w Robloxa. Byłem w szoku, kiedy to zobaczyłem

Polecany artykuł:

Quiz. Dzień nauczyciela w czasach PRL-u. Sprawdź, czy pamiętasz, jak wówczas obchodzono to święto
Pytanie 1 z 12
W którym roku ustanowiono Dzień Nauczyciela?

ROLKI