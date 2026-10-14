Pijana za kółkiem

Do zdarzenia doszło w poniedziałek ok. godz. 19:00 na drodze wojewódzkiej 324 między miejscowościami Góra i Kłoda Górowska.

- Policjanci ustalili, że kierująca samochodem osobowym 29-latka straciła panowanie nad pojazdem i wjechała do przydrożnego rowu. W pojeździe przewoziła troje pasażerów. Dwóch z nich doznało obrażeń ciała poniżej 7 dni - informuje Małgorzata Nieborak z Komendy Powiatowej Policji w Górze.

Pasażerami kobiety były osoby w wieku 19, 20 i 26 lat.

Funkcjonariusze wyczuli od kierującej autem 29-latki woń alkoholu. Potwierdziło to badanie stanu trzeźwości.

- Kierująca miała prawie 1,4 promila alkoholu w wydychanym powietrzu. W związku z tym została poinformowana o popełnieniu przestępstwa prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości. Mieszkanka powiatu bolesławieckiego odpowie również za spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym - mówi M. Nieborak.

Policjanci zatrzymali kobiecie prawo jazdy oraz dowód rejestracyjny pojazdu.

Każde zdarzenie drogowe spowodowane przez nietrzeźwego kierującego to realne zagrożenie dla życia i zdrowia - przestrzega policja.

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