Treningi w czwartek 18 czerwca: Co musisz wiedzieć?

W czwartek 18 czerwca bramy lotniska zostaną otwarte dla ograniczonej liczby widzów. To idealny moment, aby po pracy lub biorąc dodatkowy dzień urlopu, spędzić popołudnie i wieczór w blasku lotniczych emocji.

Godziny otwarcia: 15:00 – 22:00.

Liczba miejsc: Tylko 5000 (zapewnia to wyjątkowy komfort oglądania).

Cena biletów: Jedynie 30 zł (normalny) i 20 zł (ulgowy).

Udogodnienia: Bezpłatne toalety, stoiska gastronomiczne oraz parking P1 (płatny online)

Antidotum Airshow Leszno 2023

„Trzeci dzień spektaklu” – co zobaczysz na niebie?

Treningi to nie tylko przyloty maszyn na wystawę statyczną. Wielu pilotów i zespołów wykonuje wtedy pełne wiązanki pokazowe, dokładnie takie, jakie zaprezentują podczas głównych dni imprezy. Chociaż szczegółowy harmonogram lotów nie jest jeszcze znany, doświadczenia z poprzednich lat wskazują, że w czwartki trenuje sporo gwiazd oraz uczestnicy wojskowi. Można spodziewać się, że na niebie pojawi się m.in. chluba Tureckich Sił Powietrznych – F-16 Solo Türk, który słynie z niesamowitych figur z użyciem dymów i flar.

Antidotum 2026 w liczbach (stan na kwiecień)

Na ten moment organizatorzy potwierdzili już 25 uczestników, w tym:

5 załóg na samolotach odrzutowych;

6 ekip śmigłowcowych;

7 samolotów historycznych;

Grupy akrobacyjne, zespół szybowcowy oraz samolot gaśniczy.

To jednak nie koniec, bo w najbliższych tygodniach ogłoszone zostaną kolejne gwiazdy, w tym szczegóły dotyczące widowiskowych pokazów nocnych.

14

Jak kupić bilety?

Bilety na czwartkowe treningi (18 czerwca) oraz na oba dni główne (19-20 czerwca) są już dostępne na platformie ToBilet. Ze względu na limit 5000 miejsc na czwartek, warto pospieszyć się z decyzją, by móc cieszyć się lotniczym spektaklem w wersji „backstage”