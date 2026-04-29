Treningi w czwartek 18 czerwca: Co musisz wiedzieć?
W czwartek 18 czerwca bramy lotniska zostaną otwarte dla ograniczonej liczby widzów. To idealny moment, aby po pracy lub biorąc dodatkowy dzień urlopu, spędzić popołudnie i wieczór w blasku lotniczych emocji.
- Godziny otwarcia: 15:00 – 22:00.
- Liczba miejsc: Tylko 5000 (zapewnia to wyjątkowy komfort oglądania).
- Cena biletów: Jedynie 30 zł (normalny) i 20 zł (ulgowy).
- Udogodnienia: Bezpłatne toalety, stoiska gastronomiczne oraz parking P1 (płatny online)
„Trzeci dzień spektaklu” – co zobaczysz na niebie?
Treningi to nie tylko przyloty maszyn na wystawę statyczną. Wielu pilotów i zespołów wykonuje wtedy pełne wiązanki pokazowe, dokładnie takie, jakie zaprezentują podczas głównych dni imprezy. Chociaż szczegółowy harmonogram lotów nie jest jeszcze znany, doświadczenia z poprzednich lat wskazują, że w czwartki trenuje sporo gwiazd oraz uczestnicy wojskowi. Można spodziewać się, że na niebie pojawi się m.in. chluba Tureckich Sił Powietrznych – F-16 Solo Türk, który słynie z niesamowitych figur z użyciem dymów i flar.
Antidotum 2026 w liczbach (stan na kwiecień)
Na ten moment organizatorzy potwierdzili już 25 uczestników, w tym:
- 5 załóg na samolotach odrzutowych;
- 6 ekip śmigłowcowych;
- 7 samolotów historycznych;
- Grupy akrobacyjne, zespół szybowcowy oraz samolot gaśniczy.
To jednak nie koniec, bo w najbliższych tygodniach ogłoszone zostaną kolejne gwiazdy, w tym szczegóły dotyczące widowiskowych pokazów nocnych.
Jak kupić bilety?
Bilety na czwartkowe treningi (18 czerwca) oraz na oba dni główne (19-20 czerwca) są już dostępne na platformie ToBilet. Ze względu na limit 5000 miejsc na czwartek, warto pospieszyć się z decyzją, by móc cieszyć się lotniczym spektaklem w wersji „backstage”