Piracki okręt jak nowy

Modernizacja popularnego miejsca zabaw dla dzieci w Lesznie rozpoczęła się jesienią ubiegłego roku. Z uwagi na stan techniczny i estetyczny niektórych elementów konieczne było rozebranie statku na części. Teraz wymienione i odnowione elementy wracają na swoje miejsce.

- Fajny jest. Ten się mi podoba. Tamten był taki trochę stary już - podsumowała kilkuletnia dziewczynka, oglądająca z tatą remont placu zabaw.

Obok statku zamontowano już m.in. wielkiego pająka oraz karuzelę i huśtawki, z którym będą mogły korzystać także dzieci z niepełnosprawnościami. Niebawem pojawi się tam także piaskownica i bezpieczna, miękka nawierzchnia wokół statku.

Odnowiony plac zabaw dostępny ma być dla dzieci w czerwcu, prawdopodobnie już 1 czerwca w Dniu Dziecka. W okresie letnim jest on najbardziej oblegany przez dzieci. Z dala od gwaru ulicznego, w otoczeniu zieleni i ptasich śpiewów umożliwia doskonałą zabawę. Jest celem spacerów do parku lub metą po odwiedzinach mieszkańców pobliskiego Mini ZOO.

Modernizacja placu zabaw w Parku 1000-lecia prowadzona jest w ramach Budżetu Obywatelskiego Leszna 2024. Prace wykonuje firma Educarium z Bydgoszczy. Kosztować będą blisko 700 tys. złotych.