Niebo pełne atrakcji

Antidotum Airshow Leszno to największa impreza lotnicza organizowana przez Lotnisko Leszno i jedna z największych w Polsce i Europie. Tak jak w poprzednich jej edycjach i tym razem na widzów czekać będzie wiele widowiskowych pokazów dziennych i nocnych, z pirotechniką i muzyką na żywo.

Co zabrać ze sobą na lotnisko?

Oprócz aparatów fotograficznych czy smartfonów do uwiecznienia widowiska na teren lotniska będzie można wnieść m.in. turystyczne krzesełka, leżaki, koce, wózki oraz parasole. Te ostatnie jako ochronę przez palącym słońcem i zadaszenie, które pozwoli na komfortowe oglądanie widowiskowych pokazów na bezchmurnym niebie. Przyda się zwłaszcza osobom starszym i dzieciom wrażliwym na upały. Wskazane są też krem z filtrem, nakrycie głowy i okulary przeciwsłoneczne. Dla dzieci także słuchawki, bo będzie chwilami bardzo głośno. Nie ma limitu na własne napoje bezalkoholowe i jedzenie. Ale nie ma sensu dźwigać na lotnisko wielu dużych butelek z wodą. W tym roku Wodociągi Leszczyńskie zapewnią bezpłatną wodę pitną, która rozlewana będzie do butelek czy bidonów widzów. Dla każdego, niezależnie od rodzaju biletu, dostępne będą strefa gastronomiczna i toalety. Warto też zabrać trochę gotówki, gdyby pojawiły się problemy z obsługą płatności elektronicznych.

Z czym nie wpuszczą na lotnisko?

Zgodnie z regulaminem wydarzenia, obowiązuje zakaz wprowadzania psów na teren lotniska. I to nie tylko z uwagi na bezpieczeństwo uczestników wydarzenia, ale i samych czworonogów. To dla nich za dużo stresujących bodźców, zwłaszcza dźwiękowych. Wyjątkiem są psy przewodnicy osób niewidomych (osoba z psem przewodnikiem powinna posiadać certyfikat potwierdzający status psa oraz aktualne zaświadczenie o szczepieniach).

Na Antidotum nie będą wpuszczane osoby, które będą miały: broń i przedmioty niebezpieczne, materiały wybuchowe i pirotechniczne, wskaźniki laserowe, dronów, balony z helem, modele zdalnie sterowane, materiały pożarowo niebezpiecznych (w tym perfumy i pojemników pod ciśnieniem), napoje alkoholowe, napoje w puszkach, napoje w niezamkniętych oryginalnie butelkach plastikowych, szklane butelki i inne pojemniki szklane, środki odurzające, substancji psychotropowe lub podobnie działające, narzędzia i urządzenia elektryczne oraz inne niebezpieczne lub potencjalnie niebezpieczne substancje i przedmiotów (np. maszty, kije, czy parasole o długości najdłuższego elementu przekraczającego 100 cm).

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Prognozy pogody na pokazy

W ten weekend gorąca aura da nam "popalić". Synoptycy zapowiadają w piątek w Lesznie 31 st. C w cieniu i nawet 34 st. C w sobotę. Jak wynika z prognoz, tak gorąca pogoda będzie również w niedzielę po pokazach i ma się utrzymać przez cały kolejny tydzień.

Regulamin i program pokazów

Szczegółowy program znajdziecie na: https://antidotum.lotniskoleszno.pl/

Podczas Antidotum Airshow w Lesznie zaprezentują się najlepsi piloci cywilni i wojskowi z całej Europy. W ubiegłym roku ich widowiskowe pokazy podziwiało rekordowe 75 tys. osób. Organizatorzy szacują, że tegoroczną 6. edycję obejrzy ponad 80 tys. widzów.

Antidotum Airshow Leszno 2021