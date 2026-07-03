Regionalny nokaut: Powiat leszczyński najlepszy w całej Polsce!

Największą sensacją tegorocznego rankingu jest powiat leszczyński, który w kategorii powiatów ziemskich zajął 1. miejsce w Polsce. Z indeksem 4,61 zdeklasował on rywali z całego kraju, wyprzedzając m.in. powiat siedlecki i przemyski. Starosta Maciej Wiśniewski podkreśla, że ten sukces to zasługa żelaznej dyscypliny budżetowej oraz ogromnej energii mieszkańców. Powiat ten uzyskał najwyższą możliwą notę (1,00) w zakresie relacji zobowiązań do dochodów, co czyni go jednym z najbezpieczniejszych finansowo miejsc w kraju.

Krezusi pod Lesznem: Tu pieniędzy nie brakuje

Finansowa elita regionu skupia się w gminach miejsko-wiejskich, które najlepiej poradziły sobie z nowym systemem finansowania opartym na dochodach podatników.

Stęszew: Absolutna czołówka – 4. miejsce w Polsce w swojej kategorii.

Absolutna czołówka – w swojej kategorii. Osieczna: Regionalny mocarz, który zajął wysokie 8. miejsce w kraju . Gmina ta imponuje nadwyżką operacyjną (wskaźnik 0,85), co pozwala jej na szerokie plany inwestycyjne.

Regionalny mocarz, który zajął wysokie . Gmina ta imponuje nadwyżką operacyjną (wskaźnik 0,85), co pozwala jej na szerokie plany inwestycyjne. Gostyń: Kolejny sukces regionu – 14. miejsce w Polsce.

Wśród gmin wiejskich bezkonkurencyjne są Komorniki (6. miejsce w kraju), a w kategorii miast wysoką pozycję utrzymało Puszczykowo (9. miejsce).

Bolesna prawda: Samorządy na finansowym zakręcie

Mimo ogólnej poprawy sytuacji finansowej samorządów w 2025 roku, niektóre wielkopolskie gminy muszą bardzo ostrożnie oglądać każdą złotówkę. Szokuje sytuacja gminy Grzegorzew, która w kategorii gmin wiejskich zajęła drastycznie niskie 1454. miejsce na 1459 badanych jednostek w całej Polsce.

W szeroko pojętym regionie leszczyńskim do „finansowej drugiej ligi” wpadły:

Pakosław (powiat rawicki): Zajął odległe 992. miejsce wśród gmin wiejskich.

Zajął odległe wśród gmin wiejskich. Wijewo (powiat leszczyński): Uplasowało się na 584. pozycji.

Uplasowało się na Jutrosin: W kategorii gmin miejsko-wiejskich zajął 650. miejsce w kraju.

Ciekawie wypada samo miasto Leszno (na prawach powiatu), które zajęło solidne, ale niezbyt imponujące 50. miejsce. To paradoks – miasto Leszno wypada w rankingu znacznie słabiej niż otaczający je powiat ziemski, który jest liderem ogólnopolskim.

Dlaczego jedni bogacą się szybciej?

Kluczem do zmian w rankingu była fundamentalna reforma dochodów samorządowych. Od 2025 roku budżety gmin nie zależą już tylko od udziału w podatku PIT, ale od realnych dochodów podatników mieszkających na ich terenie. Oznacza to, że gminy, które przyciągają zamożnych mieszkańców i wspierają lokalny biznes, drastycznie awansowały. Te samorządy, które opierają się głównie na subwencjach, mogą w najbliższych latach odczuwać coraz większy dystans do regionalnych liderów.

źródło: Ranking Finansowy Samorzadów 2025

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Quiz. Leszno dawniej. Znasz te miejsca? 10/10 zdobędą tylko najlepsi! Pytanie 1 z 10 W latach 80-tych XX wieku znajdowała się tam mleczarnia. Dzisiaj w tym miejscu stoi: Szkoła Dyskoteka Stacja paliw Następne pytanie