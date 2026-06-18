Dawid Oscenda z Unii Leszno w finale SGP3!

Unista w finale

Dawid Oscenda, bo o nim mówimy startował w środę w drugim półfinale SGP3 na żużlu. To impreza, której stawką są medale indywidualnych mistrzostw świata juniorów w kategorii do 250 ccm. Leszczynianin w imprezie półfinałowej stracił tylko punkt, na rzecz kolegi z reprezentacji – Franciszka Szczyrby z Rybnika. Obaj zajęli dwa pierwsze miejsca w Pardubicach i pewnie wjechali do finału, który odbędzie się już w piątek – 19 czerwca na Stadionie Olimpijskim we Wrocławiu.

Dodajmy, że tego samego dnia w Lesznie odbyła się kolejna runda Drużynowych Mistrzostw Polski Juniorów. Juniorzy z Leszna zajęli w niej drugie miejsce z dorobkiem 33 punktów. Gospodarze sporo stracili do zwycięzcy zawodów – Motoru Lublin, który zgromadził aż 46 ,,oczek”. Kolejne miejsca zajęły zespoły z Piły oraz Torunia, które uzbierały odpowiednio – 21 i 20 punktów.

Nadmieńmy, że w zespole z Leszna biegi wygrywał jedynie Emil Konieczny, zdobywając 13 punktów. Pozostałe wywalczyli: Maksymilian Kostera – 6, Kacper Mania i Kuba Wojtyńka po 5 oraz Filip Gano – 4.

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