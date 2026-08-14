Byli na festiwalu nie dla muzyki

Rap Stacja to jedna z największych imprez muzycznych w regionie. Szacuje się, że w tegorocznej kilkudniowej edycji festiwalu udział wzięło ok. 30 tys. osób. Już w trakcie trwania imprezy (ale też i po jej zakończeniu) policjanci z komisariatu w Sławie przyjmowali zgłsozenia o kradzieży mienia uczestników wydarzenia.

- Dzięki wnikliwej pracy operacyjnej kryminalnych udało się namierzyć i zatrzymać kolejne osoby, które wykorzystały nieobecność festiwalowiczów w namiotach i kradły znajdujące się tam przedmioty. Łupem podejrzanych padły między innymi biżuteria, sprzęt elektroniczny i kosmetyki - informuje Marek Cieślakowski z komendy Powiatowej Policji we Wschowie.

Trop zaprowadził policjantów do powiatu strzelecko-drezdeneckiego.

- W trakcie przeszukania mieszkania typowanego mężczyzny ujawniono kilkaset przedmiotów mogących pochodzić z przestępstwa. Ponadto okazało się, że 38-latek jest osobą poszukiwaną do odbycia kary w wymiarze blisko 3 lat pozbawienia wolności. Podczas wykonywania czynności, do mieszkania przyszła kobieta, która jak się okazało, pomagała w dokonywaniu przestępstw - mówi M. Cieślakowski.

Oboje 38-latkowie usłyszeli zarzuty kradzieży na szkodę wielu osób, do których się przyznali. Przestępstwa dokonali w warunkach recydywy, co z pewnością wpłynie na wysokość kary, jaką wymierzy im sąd.

CHRZEST ORP WICHER

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