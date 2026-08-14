Unia Leszno jedzie na trudny teren do Lublina

Daleka wyprawa

Motor, który brylował w Polsce w ostatnich latach nie jest już tym Motorem z poprzednich lat. Po ostatniej wysokiej porażce we Wrocławiu jest na przysłowiowym ,,musiku”, bo za chwilę może znaleźć się poza play-off. Szansę tę chce wykorzystać zespół z Grudziądza, który w ostatniej kolejce podejmie Lublinian na swoim torze i będzie musiał wygrać, zakładając, że nie wydarzy się wcześniej nic nieprzewidzianego. Wracając do niedzielnego spotkania Byków na Lubelszczyźnie to spotkanie ma ogromne znaczenie dla gospodarzy. Leszczynianie nic nie muszą, ale to być może sprawi, że zespół z Wielkopolski odjedzie dobry mecz. Presja będzie po stronie miejscowych. Przypomnijmy, że w I rundzie po zaciętej rywalizacji FOGO Unia Leszno wygrała z ,,Koziołkami” 46:44.

Jak przedstawiają się awizowane składy?

FOGO Unia Leszno: 1. Grzegorz Zengota, 2. Janusz Kołodziej, 3. Benjamin Cook, 4. Keynan Rew, 5. Piotr Pawlicki, 6. Kacper Mania, 7. Emil Konieczny

Orlen Oil Motor: 9. Martin Vaculik, 10. Fredrik Lindgren, 11. Kacper Woryna, 12. Mateusz Cierniak, 13. Bartosz Zmarzlik, 14. Bartosz Bańbor, 15. Bartosz Jaworski

Spotkanie 13 kolejki spotkań PGE Ekstraligi rozpocznie się w niedzielę o godzinie 17.00.

CHRZEST ORP WICHER

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