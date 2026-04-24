Pokaz możliwości F-16

Solo Türk to zespół akrobacyjny, który na całym świecie słynie z dynamicznych pokazów z wykorzystaniem myśliwca F-16. Publiczność zgromadzona w Lesznie będzie miała okazję zobaczyć pełen wachlarz możliwości tej maszyny. Program pokazu obejmuje charakterystyczne dla tego zespołu manewry, w tym m.in. widowiskowe ślizgi na ogon.

Całe show trwa zazwyczaj kilkanaście minut. Charakterystycznym elementem występu jest nie tylko precyzja pilotażu, ale także unikalne malowanie samolotu oraz wykorzystanie flar, które podkreślają dynamikę wykonywanych figur.

Przygotowania do wydarzenia

Udział tureckiego zespołu został już oficjalnie potwierdzony przez Tureckie Siły Powietrzne. Zespół Solo Türk wystąpi przed leszczyńską publicznością w oba dni wydarzenia – zarówno w piątek 19 czerwca, jak i w sobotę 20 czerwca.

Warto odnotować, że organizatorzy stale rozszerzają listę uczestników. Jak wynika z ostatnich komunikatów, zainteresowanie wydarzeniem jest bardzo duże – wyprzedane zostały już wszystkie pule biletów Spotter, Komfort oraz kempingowe na oba dni imprezy. Dostępne pozostają jeszcze wejściówki na trybuny, do strefy Aviator Club oraz zwykłe bilety wstępu.