To jedna z największych niespodzianek tegorocznej edycji wydarzenia. Choć udział francuskiego Airbusa ogłoszono już kilka tygodni temu, niedawna deklaracja niemieckich Sił Powietrznych o wysłaniu swojej maszyny kompletnie zaskoczyła zespół organizacyjny.

Potężna moc na leszczyńskim niebie

Airbus A400M Atlas to czterosilnikowy samolot transportowy, który swoimi rozmiarami i możliwościami budzi respekt na całym świecie. Każdy z jego silników dysponuje mocą ponad 11 000 koni mechanicznych. Widzowie w Lesznie będą mieli rzadką okazję zobaczyć dwa takie egzemplarze w jednym miejscu, co ze względu na ich operacyjne wykorzystanie w działaniach wojskowych, jest wydarzeniem bez precedensu w historii lokalnych pokazów.

Półmetek ogłoszeń

Obecność maszyn z Francji i Niemiec daje fanom lotnictwa niemal stuprocentową pewność, że ten typ samolotu po raz pierwszy zaprezentuje się nad Lesznem. Warto podkreślić, że obecna lista startowa jest dopiero na półmetku, a kolejne załogi i maszyny mają być prezentowane w miarę zbliżania się terminu pokazów.

Antidotum Airshow Leszno 2026 zapowiada się jako jedna z najbardziej widowiskowych edycji, łącząca akrobacje mniejszych samolotów z pokazem siły największych wojskowych transportowców Europy.

