Za organizację wydarzenia odpowiada Leszczyńskie Centrum Biznesu. Całość wiąże się z projektem młodzieżowych inkubatorów przedsiębiorczości, który ma na celu pokazywanie młodym ludziom, jak działa rynek pracy i biznes od środka.

Wykłady, laboratoria i pokazy na żywo

Podczas festiwalowych prelekcji można było posłuchać naukowców i popularyzatorów nauki. W programie znalazły się także pokazy, wizyty w laboratoriach oraz seanse w planetarium.

Organizatorzy stawiają na to, aby trudne pojęcia pokazać w praktyczny sposób.

„Chcemy w sposób bardzo ciekawy przybliżać to, co jest dla nas czasami teorią, i pokazywać, jak to może wyglądać w praktyce” – tłumaczy Marzena Szymańska-Grzegorzek, prezes Leszczyńskiego Centrum Biznesu.

Na co dzień Leszczyńskie Centrum Biznesu pomaga przedsiębiorcom w rozwijaniu ich firm. Równie ważne jest jednak budowanie przedsiębiorczości już od najmłodszych lat. W projekt angażują się także spółki miejskie, które w praktyczny sposób pokazują swoje działania i pomagają w promocji nauki.