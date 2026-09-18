Marihuana z apteki

Do zdarzenia doszło w Górze. Nerwowe zachowanie mężczyzny na widok radiowozu tylko przykuło uwagę siedzących w nim policjantów. Okazał się nim 28-letni mieszkaniec powiatu bydgoskiego.

- Mężczyzna na widok radiowozu odrzucił za siebie podejrzany przedmiot. Widzący to funkcjonariusze przystąpili do działania. Mężczyzna oświadczył, że chwilę wcześniej palił skręta. Dalsze czynności wykazały, że w użytkowanym przez 28-latka samochodzie osobowym znajdował się woreczek strunowy wypełniony suszem roślinnym. Mężczyzna wydał go policji dobrowolnie, oświadczając, że zabezpieczone narkotyki kupił legalnie w jednej z aptek na terenie Bydgoszczy, próbując tym samym uśpić czujność funkcjonariuszy - mówi Agata Węgrzyn z Komendy Powiatowej Policji w Górze.

Przeprowadzony w komendzie test narkotykowy wykazał, że w środku znajdowała się marihuana, o wadze 1,95 grama.

- Ponadto podczas przeszukania miejsca zamieszkania 28-latka policjanci ujawnili kolejne 33,73 grama substancji odurzających w postaci konopi innych niż włókniste. Mężczyzna przyznał się do posiadania znacznej ilości narkotyków, nie szukając kolejnej wymówki - mówi policjantka.

Mężczyzna usłyszał zarzuty z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, zagrożone karą do 3 lat pozbawienia wolności.

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