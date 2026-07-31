Gołębie na Smoczyku. Unia Leszno przed ważnym meczem

Z Koldim w składzie

Na stadion im. Alfreda Smoczyka zawita Bayersystem GKM Grudziądz. Gołębie były przez jakiś czas nawet liderem tabeli i niemal pewniakiem do jazdy o medale. Potem jednak zespół ten stracił animusz, dostał zadyszki i wypadł poza czołową czwórkę, przy czym wciąż nie traci szans na jazdę o najwyższe cele.

Na tę chwilę Grudziądzanie zajmują piąte miejsce z dorobkiem 14 punktów. Byki są trzecie, mając trzy punkty więcej od najbliższego rywala. Nie trzeba więc mówić jak ważne jest to niedzielne spotkanie. Wygrana, choćby za dwa punkty da Leszczynianom większy spokój i jeszcze bardziej zbliży zespół do celu, jakim jest jazda w górnej czwórce.

Kibice są ciekawi, jak po powrocie spisze się Janusz Kołodziej, który powrócił po kontuzji złamanego obojczyka i ma za sobą już kilka treningów. Jednak oczy fanów biało-niebieskich będą skierowane nie tylko na kapitana FOGO Unii Leszno. Zniżkę formy w ostatnich tygodniach mieli: Piotr Pawlicki oraz Nazar Parnitskyi. Czy ich kłopoty minęły? Mamy nadzieję, że tak, bo tutaj każdy punkt w spotkaniu może być na wagę złota.

Także Gołębie z Grudziądza mają problemy przed spotkaniem w Wielkopolsce, bo po dużym znakiem zapytania stoi występ Bastiana Pedersena, a to ważne ogniwo w talii kart trenera Roberta Kościechy. Przypomnijmy, że w pierwszym meczu przy Hallera wygrał zespół z Kujawsko-Pomorskiego 50:40. Do zgarnięcia w niedzielę będą w sumie trzy punkty. Dwa za zwycięstwo i ten dodatkowy za dwumecz.

Awizowane składy

Bayersystem GKM Grudziądz: 1. Max Fricke, 2. Maksym Drabik, 3. Kacper Szarszewski, 4. Wadim Tarasienko, 5. Michael Jepsen Jensen, 6. Kevin Małkiewicz, 7. Beau Bailey

FOGO Unia Leszno: 9. Grzegorz Zengota, 10. Janusz Kołodziej, 11. Benjamin Cook, 12. Keynan Rew, 13. Piotr Pawlicki, 14. Nazar Parnitskyi, 15. Kacper Mania

Start niedzielnego spotkania w Lesznie o godzinie 19.30.

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