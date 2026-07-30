W weekend Dni Miejskiej Górki 2026! Na scenie Feel i M.I.G

Joanna Haliasz
2026-07-30 10:32

W tym roku Dni Miejskiej Górki odbędą się w dniach 1 i 2 sierpnia (sobota i niedziela) na Stadionie Miejskim. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest całkowicie darmowy. Muzycznymi gwiazdami imprezy będą Piotr Kupicha z zespołem Feel oraz grupa M.I.G. Spotkacie tam też wyjazdowy letni patrol Eska Summer City.

Piotr Kupicha śpiewa na scenie podczas koncertu zespołu Feel. O Dniach Miejskiej Górki przeczytasz na Eska Leszno.
Autor: AKPA

Koncerty, festyn, zlot klasyków

Dni Miejskiej Górki to największa impreza plenerowa w tym mieście i jedna z najważniejszych w jej kulturalnym kalendarzu. Zapowiada się więc weekend pełen atrakcji dla każdego. 

Muzyczne Gwiazdy Wieczoru

Sobota, godz. 21:00 - scenę przejmie zespół Feel. Przygotujcie się na potężną dawkę pop-rockowej energii i wspólne śpiewanie hitów z Piotrem Kupichą.

Po koncercie zabawa taneczna potrwa do późnej nocy.

Niedziela, godz. 21:00 – publiczność rozbuja królujący na scenie disco-polo zespół MIG!

Świętowanie zakończy spektakularny pokaz w wykonaniu Teatru Ognia Los Fuegos.

Stadion pełen atrakcji

Co jeszcze czeka na uczestników wspólnego świętowania Dni Miejskiej Górki 2026 na stadionie?

  • Wielki Festyn Rodzinny z mnóstwem gier, konkursów i darmowych animacji dla dzieci
  • Wesołe miasteczko i pełen emocji lunapark
  • Zlot klasyków – wystawa zabytkowych pojazdów od Retro Moto Rawicz
  • Pyszne jedzenie – regionalne przysmaki od Kół Gospodyń Wiejskich oraz stoiska gastronomiczne
  • W sobotę na Dniach Miejskiej Górki pojawi się też wakacyjne miasteczko Eska Summer City. Będziecie mogli w niej odpocząć, ale także wziąć udział w naszych zabawach, w których do zgarnięcia będą gadżety od Radia Eska. Nasza ekipa będzie bawić się razem z Wami w godzinach 17:00 - 22:00. Odwiedzajcie nas koniecznie. 

"Zabierzcie rodzinę, przyjaciół i dobry humor!" - zapraszają organizatorzy Dni Miejskiej Górki 2026.

ESKA SUMMER CITY 2026 - Dni i Noce Szczytna

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