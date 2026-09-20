Akcja ratunkowa i bilans poszkodowanych

Na miejsce wypadku błyskawicznie skierowano służby ratunkowe. W rozbitych autach, hondzie i skodzie poszkodowanych było w sumie 5 osób – W Hondzie były uwięzione dwie osoby, które zostały ewakuowane z pojazdu po wykonaniu dostępu przy użyciu narzędzi hydraulicznych.– informuje Dominik Wels, zastępca oficera prasowego Komendy Miejskiej PSP w Lesznie.

W sumie do szpitali przetransportowano pięć osób. Dwie kobiety w wieku 18 i 19 lat trafiły do placówki w Lesznie, natomiast trzej poszkodowani mężczyźni w wieku 18, 19 i 25 lat zostali przewiezieni do szpitali w Poznaniu, Gostyniu i Rawiczu. Na miejscu pracowały cztery karetki pogotowia oraz śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, a wstępne straty materialne oszacowano na 80 tysięcy złotych. Okoliczności i dokładne przyczyny tego zdarzenia wyjaśniają policjanci pod nadzorem prokuratury.

Autor: PSP LESZNO/ Materiały prasowe