Groźny wypadek w Dąbczu. Pięć osób w szpitalach po zderzeniu hondy i skody

Tomasz Szymlet
Tomasz Szymlet
2026-09-20 9:14

Do poważnego wypadku doszło w sobotę, 19 września tuż przed godziną 22:00 na drodze wojewódzkiej nr 309 w okolicach stacji paliw w Dąbczu. Zderzyły się tam dwa samochody osobowe – Honda Civic oraz Skoda Superb. Siła uderzenia była duża, a straty materialne oszacowano na 80 tysięcy złotych.

Rozbita Honda Civic po wypadku w Dąbczu. Obok wóz strażacki. O szczegółach zdarzenia przeczytasz na Eska Leszno.
Autor: PSP LESZNO/ Materiały prasowe

Akcja ratunkowa i bilans poszkodowanych

Na miejsce wypadku błyskawicznie skierowano służby ratunkowe. W rozbitych autach, hondzie i skodzie poszkodowanych było w sumie 5 osób – W Hondzie były uwięzione dwie osoby, które zostały ewakuowane z pojazdu po wykonaniu dostępu przy użyciu narzędzi hydraulicznych.– informuje Dominik Wels, zastępca oficera prasowego Komendy Miejskiej PSP w Lesznie.

W sumie do szpitali przetransportowano pięć osób. Dwie kobiety w wieku 18 i 19 lat trafiły do placówki w Lesznie, natomiast trzej poszkodowani mężczyźni w wieku 18, 19 i 25 lat zostali przewiezieni do szpitali w Poznaniu, Gostyniu i Rawiczu. Na miejscu pracowały cztery karetki pogotowia oraz śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, a wstępne straty materialne oszacowano na 80 tysięcy złotych. Okoliczności i dokładne przyczyny tego zdarzenia wyjaśniają policjanci pod nadzorem prokuratury.

Wypadek Dąbcze
Autor: PSP LESZNO/ Materiały prasowe

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