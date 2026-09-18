Nietypowy obiekt

Do zdarzenia doszło dziś (18 września) rano.

- Około godziny 9:00 dyżurny jednostki policji otrzymał zgłoszenie o znalezieniu na terenie jednej z prywatnych posesji w miejscowości Rogożewo przedmiotu o nieznanym pochodzeniu, który przypominał balon - informuje Beata Jarczewska, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Rawiczu.

Zgodnie z procedurami i w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców, na miejsce natychmiast wysłane zostały odpowiednie służby. Na posesji pojawiły się nieetatowa grupa rozpoznania minersko-pirotechnicznego i grupa dochodzeniowo-śledcza, a także jednostka straży pożarnej, której zadaniem było zabezpieczenie terenu działania.

- Przeprowadzone na miejscu szczegółowe czynności wyjaśniły pochodzenie obiektu. Ustalono, że jest to tzw. balon meteorologiczny, który realizował w pełni legalny lot mający na celu diagnozowanie warunków pogodowych. Służby oficjalnie potwierdzają, że obiekt nie stanowi absolutnie żadnego zagrożenia – ani pirotechnicznego, ani biologicznego - uspokaja B. Jarczewska.

Policja przypomina, że w przypadku zauważenia jakichkolwiek nietypowych przedmiotów zawsze warto powiadomić odpowiednie służby.

Autor: Fb KPP Rawicz/ Archiwum prywatne

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