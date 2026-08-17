Grzegorz Zengota opuszcza Unię po sezonie. „To jedna z najtrudniejszych decyzji w życiu”

Tomasz Szymlet
Tomasz Szymlet
2026-08-17 15:01

Po dziewięciu sezonach spędzonych w barwach biało-niebieskich, jeden z najbardziej rozpoznawalnych zawodników Fogo Unii Leszno ogłosił zakończenie pewnego etapu. Grzegorz Zengota poinformował w mediach społecznościowych, że wraz z końcem bieżących rozgrywek opuszcza klub.

Żużlowiec Grzegorz Zengota w stroju Unii Leszno tyłem do obiektywu pozdrawia kibiców. O jego odejściu pisze Eska Leszno.
Autor: Zengi Racing - Grzegorz Zengota #29﻿/ Facebook

„To jedna z najtrudniejszych decyzji”

W swoim pożegnalnym wpisie popularny „Zengi” nie krył emocji. Przyznał, że decyzja o odejściu z Leszna była dla niego jedną z najtrudniejszych w życiu. Zawodnik podkreślił, że choć trafił do Unii jako ktoś obcy, kibice sprawili, że poczuł się tutaj jak w domu.

„Pokochaliście mnie takim, jakim po prostu jestem – z moimi wadami, zaletami, lepszymi i trudniejszymi momentami” – napisał żużlowiec, dziękując za lata wsparcia w ramach „Byczej Rodziny”.

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Dziewięć sezonów i dwa tytuły mistrzowskie

Historia startów Zengoty w Lesznie to długa i bogata opowieść. Reprezentował on barwy Unii łącznie przez dziewięć sezonów. Pierwszy okres przypadł na lata 2013–2017, kiedy to świętował z drużyną dwa tytuły Drużynowego Mistrza Polski (2015, 2017) oraz srebro w 2014 roku.

Po kilku latach przerwy i walce z kontuzjami, wrócił na Strzelecką w 2023 roku. Jego powrót był na tyle udany, że kibice nagrodzili go „Szczakielem” w kategorii Niespodzianka Sezonu 2023. Jak sam przyznaje, Leszno stało się jego sportowym domem, a wspomnień z tego miejsca nikt mu nie odbierze.

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Co dalej z karierą „Zengiego”?

Choć oficjalnie nie znamy jeszcze nowego pracodawcy Grzegorza Zengoty, w środowisku żużlowym od pewnego czasu pojawiają się spekulacje. Wiele wskazuje na to, że doświadczony zawodnik może wrócić do swojego macierzystego klubu – Stelmet Falubazu Zielona Góra, którego jest wychowankiem.

Dla kibiców z Leszna odejście Zengoty to bez wątpienia smutny moment. Pod postem zawodnika pojawiło się mnóstwo komentarzy z podziękowaniami za serce zostawione na torze i zapewnieniami, że dla fanów „Zengi” zawsze pozostanie częścią ich społeczności.

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