Mandaty, punkty i utrata prawka

Do pierwszego niebezpiecznego zdarzenia doszło już w piątkowe popołudnie (14 sierpnia). 36-letni mieszkaniec Czarnkowa, kierujący Audi w pobliżu miejscowości Gołaszyn rażąco przekroczył dopuszczalną prędkość poza terenem zabudowanym. Na obowiązującym ograniczeniu prędkości do 60 km/h miał na liczniku 140km/h.

- Z racji tego, że popełnił to wykroczenie w warunkach recydywy, został ukarany mandatem w wysokości 5000 złotych oraz 15 punktami karnymi, zatrzymano mu również prawo jazdy na 3 miesiące - informuje Beata Jarczewska, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Rawiczu.

Kolejna osoba zatrzymana została przez mundurowych dwie godziny później.

- Policjanci zatrzymali na gorącym uczynku 34-letniego obywatela Kolumbii, który kierował samochodem marki Renault ignorując orzeczony wcześniej przez sąd zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych. Mężczyzna wkrótce stanie przed sadem - dodaje rawicka policja.

Kolejnego nieodpowiedzialnego kierowcę zatrzymali świadkowie i wezwali policję. Mężczyzna kierował Audi, a sposób w jaki jechał sugerował, że może być nietrzeźwy. Policjanci zatrzymali 41-letniego mieszkańca Rawicza.

- Badanie wykazało niemal 3 promile alkoholu w organizmie. Ponadto po sprawdzeniu w bazach danych okazało się, że mężczyzna ma cofnięte uprawnienia do kierowania - mówi B. Jarczewska.

Z prawem jazdy tego samego dnia pożegnał się też 23-letni motocyklista, zatrzymany około godz. 19:00 w centrum Rawicza.

- Na ulicy Powstańców Wielkopolskich 23-letni motocyklista z Pawłowic, jadąc motocyklem marki KTM wykonywał niebezpieczne manewry i jechał na jednym kole. Został ukarany mandatem w wysokości 1500 złotych i 10 punktami karnymi, a jego prawo jazdy zostało zatrzymane na 3 miesiące - informuje policja w Rawiczu.

Dzień później w sobotę (15 sierpnia) prawo jazdy na 3 miesiące stracił 41-letni mieszkaniec Ponieca. Pędził Audi poza obszarem zabudowanym w Zmysłowie z prędkością 158km/h, gdzie obowiązuje ograniczenie do 90. Dostał za to mandat karny w wysokości 4000 złotych i 14 punktów karnych. Co istotne, wykroczenie to popełnił w warunkach recydywy.

Późnym wieczorem zatrzymany został mieszkaniec gminy Miejska Górka. 19-letni obywatel Kolumbii kierował Volkswagenem Golfem nie posiadając do tego uprawnień, a sam pojazd nie był dopuszczony do ruchu. Samochód odholowano na parking strzeżony. Za udostępnienie mu pojazdu odpowie 41-letn pasażer i właściciel auta.

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