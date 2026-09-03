Historyczny mecz zespołu z Dąbcza w ekstraklasie

Historyczny dzień

3 września, godzina 18.00 – hala w Dąbczu. Ta data zapisze się złotymi zgłoskami w historii klubu. Pierwszym rywalem KS Wamet Dąbcze w ekstraklasie tenisa stołowego kobiet będzie English Perfect AZS UWM Olsztyn. Już sam awans drużyny do elity był czymś wielkim dla wsi z gminy Rydzyna. Teraz tylko wypada sięgać po jeszcze więcej. Jak dla każdego beniaminka podstawowym celem drużyny będzie obrona ligi. Inauguracyjny mecz będzie miał wyjątkową oprawę, a ciekawostką jest fakt, że zarówno zespoły z Dąbcza, jak i Olsztyna walczyły ze sobą w barażach o wejście do ekstraklasy. Górą był wówczas zespół z Dąbcza, ale ekipa z Warmii i Mazur także wywalczyła promocję do najwyższej klasy rozgrywkowej.

Klub z Dąbcza zaprasza wszystkich mieszkańców miejscowości i okolic do przyjścia, czy przyjazdu do hali, która prawdopodobnie w czwartkowy wieczór będzie pękać w szwach. Zapraszamy. Wstęp na mecz jest bezpłatny.

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