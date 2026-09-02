Rajd z historią

Na Rynku w Lesznie spotkali się dziś (2 września) żołnierze 4. Zielonogórskiego Pułku Przeciwlotniczego oraz 152 Batalionu Lekkiej Piechoty z 15. Lubuskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Chwilę po godz. 11:00 wyruszyli w te samą drogę, jaką pokonali żołnierze w 1939 roku.

- Realizujemy Marsz na Wschowę. Jest to kontynuacja w ramach rocznicy 87. wypadu żołnierzy z Garnizonu Leszno na Wschowę, ówczesne wtedy tereny niemieckie. 87 lat temu 300 żołnierzy z Garnizonu Leszno pod dowództwem kpt. Edmunda Lesisza zrealizowało manewr, który tak de facto nie miał znaczenia strategicznego, lecz wymiar miał taki moralny i propagandowy. Jesteśmy spadkobiercami tej tradycji. Pomaszeruje około 300 żołnierzy, ze względu na różnego typu zadania – mówił Radiu Eska ppłk. Piotr Plewa dowódca Garnizonu Leszno.

Trasa rajdu prowadzi m.in. wzdłuż drogi krajowej nr 12.

Pierwszy Rajd na Wschowę odbył się w 2020 roku. Jego pomysłodawcami są Damian Małecki (ówczesny dyrektor Muzeum Ziemi Wschowskiej) oraz ppłk. Daniel Katarzyński.

- W morzu tej klęski, którą była kampania wrześniowa, to wydarzenie, ten rajd na Wschowę może uchodzić jako wzorcowo przeprowadzona akcja, która pokazała, że polski żołnierz może być dobrze dowodzony i może tę akcję wykonać prawidłowo. Żołnierze, zgodnie z historią i tradycją, z tym co miało miejsce przed wojną, na ówczesną granicę polsko-niemiecką dołożeni są autobusami, bo to autobusy wtedy również jeździły. I tam w okolicach Dębowej Łęki dopiero pokonują tę trasę do Wschowy pieszo, gdzie są zresztą witani przez miejscowe władze – mówił Damian Małecki, prezes Towarzystwa Sportowego „Sokół” w Lesznie.

Żołnierze dotrą do Wschowy dziś ok. godz. 15:00. Powitani zostaną na Placu Kosynierów, gdzie odbędzie się też piknik wojskowy dla mieszkańców z darmową wojskową grochówką.

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