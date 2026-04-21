Od poligonu do nowoczesnego kąpieliska

Modernizacja zbiornika w Sierakowie, która kosztowała ponad 20 milionów złotych, okazała się strzałem w dziesiątkę. Dawny teren wojskowy stał się głównym punktem rekreacyjnym regionu, oferując plażę, pomosty i bogatą strefę gastronomiczną. Inwestycja zrealizowana przy wsparciu funduszy zewnętrznych przyciąga tłumy mieszkańców, którzy doceniają wysoki standard bazy wypoczynkowej. Rosnąca popularność tego miejsca naturalnie generuje zapotrzebowanie na usługi noclegowe, których obecnie w bezpośrednim sąsiedztwie plaży brakuje.

Gmina szykuje działki pod hotel i liczy na wpływy

Budowa hotelu to nie tylko plan na uzupełnienie oferty turystycznej, ale także strategiczny ruch finansowy dla samorządu. Sprzedaż atrakcyjnych gruntów nad zbiornikiem to szansa na pozyskanie znaczących środków do budżetu gminy oraz przyciągnięcie prywatnego kapitału. Burmistrz Grzegorz Kubik nie pozostawia wątpliwości co do planowanego kierunku działań:

"Tak, jest planowany. Prowadzimy procedurę wydzielenia działek, a następnie przeznaczenia ich do sprzedaży" – zapowiedział włodarz Rawicza.

Wydzielenie działek pod inwestycję hotelową to kolejny etap komercjalizacji terenów w Sierakowie. Dzięki temu gmina nie tylko zyska środki ze sprzedaży ziemi, ale w przyszłości także stałe wpływy z podatków, podczas gdy inwestorzy stworzą bazę noclegową niezbędną do dalszego rozwoju tego turystycznego centrum.