Hotel na poligonie w Sierakowie? Burmistrz Rawicza zapowiada kolejne inwestycje

Tomasz Szymlet
2026-04-21 9:55

Dawny poligon wojskowy w Sierakowie, który w ostatnich latach przeszedł spektakularną metamorfozę, czeka kolejna duża zmiana. Po sukcesie zmodernizowanego kąpieliska i bazy rekreacyjnej, gmina przygotowuje się do sprzedaży działek pod budowę hotelu. Inwestycja ma być odpowiedzią na rosnące zainteresowanie turystyczne regionem rawickim.

Poligon w Sierakowie
Poligon w Sierakowie
Galeria zdjęć 4

Od poligonu do nowoczesnego kąpieliska

Modernizacja zbiornika w Sierakowie, która kosztowała ponad 20 milionów złotych, okazała się strzałem w dziesiątkę. Dawny teren wojskowy stał się głównym punktem rekreacyjnym regionu, oferując plażę, pomosty i bogatą strefę gastronomiczną. Inwestycja zrealizowana przy wsparciu funduszy zewnętrznych przyciąga tłumy mieszkańców, którzy doceniają wysoki standard bazy wypoczynkowej. Rosnąca popularność tego miejsca naturalnie generuje zapotrzebowanie na usługi noclegowe, których obecnie w bezpośrednim sąsiedztwie plaży brakuje.

Poligon w Sierakowie
Galeria zdjęć 4

Gmina szykuje działki pod hotel i liczy na wpływy

Budowa hotelu to nie tylko plan na uzupełnienie oferty turystycznej, ale także strategiczny ruch finansowy dla samorządu. Sprzedaż atrakcyjnych gruntów nad zbiornikiem to szansa na pozyskanie znaczących środków do budżetu gminy oraz przyciągnięcie prywatnego kapitału. Burmistrz Grzegorz Kubik nie pozostawia wątpliwości co do planowanego kierunku działań:

"Tak, jest planowany. Prowadzimy procedurę wydzielenia działek, a następnie przeznaczenia ich do sprzedaży" – zapowiedział włodarz Rawicza.

Wydzielenie działek pod inwestycję hotelową to kolejny etap komercjalizacji terenów w Sierakowie. Dzięki temu gmina nie tylko zyska środki ze sprzedaży ziemi, ale w przyszłości także stałe wpływy z podatków, podczas gdy inwestorzy stworzą bazę noclegową niezbędną do dalszego rozwoju tego turystycznego centrum.

Polecany artykuł:

Pożar w szpitalu we Wschowie. Na miejscu pracują służby [ZDJĘCIA]
QUIZ. Znasz filmy o Kilerze na pamięć? Wskaż, z której części jest TEN cytat
Pytanie 1 z 15
Mało dżentelmeńskie "cycki se usmaż", które Siara powiedział do żony, padło w filmie: