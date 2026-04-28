Położony między wiatrakami a drogą na Leszno cmentarz poewangelicki w Osiecznej to miejsce pełne kontrastów. Założony w 1793 roku, przez dekady popadał w ruinę. Najbardziej jaskrawym przykładem trudnej historii jest dawna kaplica cmentarna, która przez lata pełniła funkcję... magazynu stacji paliw. Teraz ma się to zmienić.

Burmistrz: „Zaczęliśmy od prac pielęgnacyjnych”

Gmina Osieczna nie czeka na ostateczne decyzje urzędowe i już rozpoczęła pierwsze działania na terenie nekropolii. Sławomir Kosmalski, burmistrz Osiecznej, potwierdza, że to początek większego projektu.

– Rozpoczęliśmy w tym roku prace pielęgnacyjne, porządkowe. Wycięliśmy drzewa chore i suche, te które stanowiły zagrożenie – mówi burmistrz Sławomir Kosmalski.To jednak dopiero wstęp. Władze liczą na spore dofinansowanie, które pozwoli na pełną rewitalizację.

– W najbliższych miesiącach będzie rozstrzygnięcie dofinansowania, właściwie rozstrzygnięcie konkursu, w ramach którego chcemy i mam nadzieję, że uzyskamy środki. Będziemy mogli rozpisać przetargi i zrewitalizować cmentarz ewangelicki w Osiecznej – zapowiada burmistrz.

Grobowiec rodziny Heydebrand i ślady przeszłości

Cmentarz jest miejscem spoczynku wielu osób zasłużonych dla Osiecznej i okolic. To tutaj znajduje się m.in. grobowiec rodziny Heydebrand, dawnych właścicieli majątku Osieczna. Najstarszy zachowany nagrobek pochodzi z 1853 roku, co czyni to miejsce jednym z najcenniejszych zabytków w gminie.

Warto przypomnieć, że w Osiecznej znajdował się niegdyś kościół protestancki, którego historia sięgała XVII wieku. Niestety, nieużywana świątynia została rozebrana w latach 70. XX wieku. Dziś rewitalizacja cmentarza ma być formą przywrócenia pamięci o wielokulturowej przeszłości miasta.

Co zmieni się na cmentarzu w Osiecznej?

Plan prac jest ambitny i zakłada m.in.:

Przywrócenie wyglądu kaplicy: Koniec z funkcją magazynową – obiekt odzyska swój pierwotny, godny wygląd.

Renowacja nagrobków : Zabezpieczenie zabytkowych płyt z XIX i XX wieku.

Nowe alejki i zieleń: Uporządkowanie terenu tak, by stał się miejscem spacerów i zadumy.