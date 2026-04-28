Kaplica była magazynem paliw, teraz odzyska blask. Rusza rewitalizacja nekropolii w Osiecznej [ZDJĘCIA]

Tomasz Szymlet
2026-04-28 11:29

To jedno z najbardziej niezwykłych miejsc w regionie. Dawny cmentarz poewangelicki w Osiecznej, gdzie historia wielkich rodów miesza się z trudnym dziedzictwem PRL-u, przejdzie gruntowną odnowę. Miasto przygotowuje się do przywrócenia godności zapomnianej nekropolii.

Cmentarz poewangelicki w Osiecznej

Autor: Organizacja Turystyczna Leszno Region/ Materiały prasowe

Położony między wiatrakami a drogą na Leszno cmentarz poewangelicki w Osiecznej to miejsce pełne kontrastów. Założony w 1793 roku, przez dekady popadał w ruinę. Najbardziej jaskrawym przykładem trudnej historii jest dawna kaplica cmentarna, która przez lata pełniła funkcję... magazynu stacji paliw. Teraz ma się to zmienić.

Burmistrz: „Zaczęliśmy od prac pielęgnacyjnych”

Gmina Osieczna nie czeka na ostateczne decyzje urzędowe i już rozpoczęła pierwsze działania na terenie nekropolii. Sławomir Kosmalski, burmistrz Osiecznej, potwierdza, że to początek większego projektu.

– Rozpoczęliśmy w tym roku prace pielęgnacyjne, porządkowe. Wycięliśmy drzewa chore i suche, te które stanowiły zagrożenie – mówi burmistrz Sławomir Kosmalski.To jednak dopiero wstęp. Władze liczą na spore dofinansowanie, które pozwoli na pełną rewitalizację.

– W najbliższych miesiącach będzie rozstrzygnięcie dofinansowania, właściwie rozstrzygnięcie konkursu, w ramach którego chcemy i mam nadzieję, że uzyskamy środki. Będziemy mogli rozpisać przetargi i zrewitalizować cmentarz ewangelicki w Osiecznej – zapowiada burmistrz.

Cmentarz poewangelicki w Osiecznej
Grobowiec rodziny Heydebrand i ślady przeszłości

Cmentarz jest miejscem spoczynku wielu osób zasłużonych dla Osiecznej i okolic. To tutaj znajduje się m.in. grobowiec rodziny Heydebrand, dawnych właścicieli majątku Osieczna. Najstarszy zachowany nagrobek pochodzi z 1853 roku, co czyni to miejsce jednym z najcenniejszych zabytków w gminie.

Warto przypomnieć, że w Osiecznej znajdował się niegdyś kościół protestancki, którego historia sięgała XVII wieku. Niestety, nieużywana świątynia została rozebrana w latach 70. XX wieku. Dziś rewitalizacja cmentarza ma być formą przywrócenia pamięci o wielokulturowej przeszłości miasta.

Co zmieni się na cmentarzu w Osiecznej?

Plan prac jest ambitny i zakłada m.in.:

  • Przywrócenie wyglądu kaplicy: Koniec z funkcją magazynową – obiekt odzyska swój pierwotny, godny wygląd.
  • Renowacja nagrobków: Zabezpieczenie zabytkowych płyt z XIX i XX wieku.
  • Nowe alejki i zieleń: Uporządkowanie terenu tak, by stał się miejscem spacerów i zadumy.

QUIZ. Tajemnicze miejsca w regionie leszczyńskim. Sprawdź czy wiesz gdzie dokładnie się znajdują
Pytanie 1 z 9
To ruiny mauzoleum rodziny Optizów. Trumny, które w nim spoczywały zostały zbezczeszczone i wrzucone do jeziora przez żołnierzy Armii Czerwonej. Gdzie znajduje się to miejsce?
Mauzoleum rodziny Optizów