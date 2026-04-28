Dalej jazda!

Leszno-Wolsztyn to jedna z najstarszych i najbardziej malowniczych tras kolejowych w Wielkopolsce. W piątek 1 maja będzie można podziwiać ją ze składu retro, który przejedzie na trasach Wolsztyn-Włoszakowic i Leszno-Włoszakowice. To będzie lokomotywa ENERGIE 507 z Luksemburga z kilkoma zabytkowymi wagonami z lat 20. i 30. XX wieku, w których będzie można poczuć się niczym w dyliżansie. Podczas podróży posłuchać będzie można też koncertu. Pociąg odjedzie z Leszna o godz. 12:33. Darmowe bilety ufundował Samorząd Województwa Wielkopolskiego.

W piątek i w sobotę 1 i 2 maja w hali sportowej i na dziedzińcu szkoły przy ul. Myśliwskiej 1A (kilka minut od dworca) zaplanowano festyn rodzinny, połączony z wystawą makiet kolejowych. Zaprezentuje się na niej 40 wystawców z całej Polski. Oglądać będzie można w sumie 180 m kolejowego świata w miniaturze i kilkadziesiąt mini lokomotyw z różnych epok. Oglądać będzie można także wystawę zdjęć i artefaktów kolejowych, przygotowaną przez leszczyńskiego regionalistę Janusza Skrzypczaka. Na dworcu posłuchać będzie można Orkiestry Dętej Blue Brass Band z Włoszakowic i obejrzeć pokaz systemu PUTrain, który zaprezentuje Koło Naukowe Inżynierów Transportu Publicznego Politechniki Poznańskiej (tylko 1 maja).

i Autor: Gminny Ośrodek Kultury we Włoszakowicach/ Archiwum prywatne

Parowóz Energie 507 przyjechał z Wolsztyna do Leszna

Na obchody 130-lecia linii Leszno-Wolsztyn zapraszają Gminny Ośrodek Kultury we Włoszakowicach i samorząd Włoszakowic oraz Starosta Leszczyński, Starosta Wolsztyński, Prezydent Leszna, Burmistrz Wolsztyna i Wójt Przemętu, którzy objęli honorowy patronat.