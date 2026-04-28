Trzy dni po mistrzowskie tytuły

Organizacja mistrzostw przypadła w tym roku LKS Szawer Leszno. Prestiżowe zawody odbędą się w dniach 1-3 maja na torze speedrowerowym przy ul. 17 Stycznia.

- Wystartuje 15 drużyn w kategorii open plus 5 drużyn kobiet – powiedział Radiu Eska Łukasz Rajewski, prezes LKS Szawer Leszno. – 1 i 2 maja odbędą się mecze grupowe, a tak naprawdę najciekawsze zawody zaczynają się w niedzielę 3 maja, bo to są półfinały i finał. Wstęp wolny, zapraszamy kibiców.

Ostatnie mistrzostwa odbyły się dwa lata temu w Wielkiej Brytanii. Rozgrywane były bez udziału leszczynian.

Mistrzostwa Europy Drużyn Klubowych – European Club Championships Cycle Speedway to jedne z najbardziej prestiżowych rozgrywek w tej dyscyplinie. Rozgrywane są w cyklu dwuletnim. Wyłaniają najlepsze klubowe zespoły na starym kontynencie. Pierwsze mistrzostwa odbyły się w 1994 roku w Holandii.

