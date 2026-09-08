Kto wystąpi na Dniach Kościana 2027? Trwa plebiscyt mieszkańców

Tomasz Szymlet
Tomasz Szymlet
2026-09-08 9:48

Kościański Ośrodek Kultury ruszył z przygotowaniami do przyszłorocznego święta miasta. Właśnie wystartował plebiscyt, w którym to mieszkańcy zdecydują, która z gwiazd polskiej sceny muzycznej rozgrzeje publiczność podczas estrady głównej w ramach Dni Kościana 2027. Głosowanie potrwa tylko do środy, 9 września 2026 roku.

Sarsa, Kalwi & Remi, Kubańczyk i Lanberry na grafice plebiscytu Dni Kościana. O głosowaniu przeczytasz na Eska Leszno.
Autor: KOK/ Facebook

Kto bierze udział w plebiscycie?

Organizatorzy przygotowali cztery mocne propozycje, które zagwarantują świetną zabawę i tłumy pod sceną. W gronie artystów, spośród których można wybierać swojego faworyta, znaleźli się:

  • Kalwi & Remi – legendarny polski duet DJ-ski, autorzy kultowego hitu „Explosion”, którzy od lat porywają do tańca klubowiczów w całej Polsce.
  • Sarsa – artystka o niezwykłym, rozpoznawalnym głosie i autorka takich przebojów jak „Naucz mnie”, „Tęskno mi” czy „Motyle”.
  • Kubańczyk – popularny raper, wokalista i twórca hitów, który cieszy się ogromną popularnością, zwłaszcza wśród młodszej widowni.
  • Lanberry – utalentowana wokalistka, kompozytorka i autorka tekstów, mająca na koncie mnóstwo radiowych przebojów, w tym m.in. „Plan Awaryjny” czy „Dzięki, że jesteś”.

Jak zagłosować?

Wybór nie jest prosty, ponieważ każda z propozycji reprezentuje zupełnie inny muzyczny klimat – od energetycznej muzyki klubowej, przez pop, aż po nowoczesny rap. Głosy na swojego faworyta można oddawać za pośrednictwem oficjalnych kanałów Kościańskiego Ośrodka Kultury w mediach społecznościowych.

Czasu na podjęcie decyzji nie zostało wiele, ponieważ głosowanie zamyka się już 9 września 2026 roku.

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