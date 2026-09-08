Kto bierze udział w plebiscycie?
Organizatorzy przygotowali cztery mocne propozycje, które zagwarantują świetną zabawę i tłumy pod sceną. W gronie artystów, spośród których można wybierać swojego faworyta, znaleźli się:
- Kalwi & Remi – legendarny polski duet DJ-ski, autorzy kultowego hitu „Explosion”, którzy od lat porywają do tańca klubowiczów w całej Polsce.
- Sarsa – artystka o niezwykłym, rozpoznawalnym głosie i autorka takich przebojów jak „Naucz mnie”, „Tęskno mi” czy „Motyle”.
- Kubańczyk – popularny raper, wokalista i twórca hitów, który cieszy się ogromną popularnością, zwłaszcza wśród młodszej widowni.
- Lanberry – utalentowana wokalistka, kompozytorka i autorka tekstów, mająca na koncie mnóstwo radiowych przebojów, w tym m.in. „Plan Awaryjny” czy „Dzięki, że jesteś”.
Jak zagłosować?
Wybór nie jest prosty, ponieważ każda z propozycji reprezentuje zupełnie inny muzyczny klimat – od energetycznej muzyki klubowej, przez pop, aż po nowoczesny rap. Głosy na swojego faworyta można oddawać za pośrednictwem oficjalnych kanałów Kościańskiego Ośrodka Kultury w mediach społecznościowych.
Czasu na podjęcie decyzji nie zostało wiele, ponieważ głosowanie zamyka się już 9 września 2026 roku.