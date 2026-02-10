Brak odwołań przyspiesza inwestycję

Minął termin ewentualnych odwołań od wyników przetargu na modernizację dawnej siedziby biblioteki i Miejskiego Ośrodka Kultury w Lesznie. Żaden z oferentów nie skorzystał z tej możliwości, co otwiera drogę do rozpoczęcia prac. Wykonawcą zadania będzie poznański Budopol, który zaprojektuje i wybuduje nowoczesną salę widowiskową dla około 600 widzów.

Nowa przestrzeń będzie wyposażona w profesjonalną scenę, garderoby i zaplecze dla artystów, a także pracownie i sale prób, zapewniając komfortowe warunki do pracy twórczej. Prace projektowe ruszą równolegle z badaniami archeologicznymi.

Archeolodzy wkraczają na teren MOK

Pierwszym etapem inwestycji będą badania archeologiczne na terenie dawnego Miejskiego Ośrodka Kultury. Specjaliści sprawdzą, czy zachowały się ślady dawnego kościoła św. Ducha i św. Barbary. W tym samym czasie ruszą przygotowania do przebudowy w ścisłym centrum miasta, z użyciem ciężkiego sprzętu, przy zachowaniu szczególnej ostrożności.

Koszt inwestycji to blisko 58 milionów złotych, z czego ponad 48 milionów złotych pochodzi z dofinansowania unijnego. Zgodnie z planem nowa sala widowiskowa powinna być gotowa w drugiej połowie 2028 roku, stając się nowym sercem kultury w Lesznie.

