Leszno: archeolodzy wejdą na teren dawnego MOK, inwestycja może ruszać

Tomasz Szymlet
2026-02-10 12:09

Termin odwołań minął, żaden oferent nie złożył protestu. Modernizacja dawnej siedziby biblioteki i Miejskiego Ośrodka Kultury w Lesznie może ruszyć, a archeolodzy rozpoczną badania na terenie inwestycji w centrum miasta.

Brak odwołań przyspiesza inwestycję

Minął termin ewentualnych odwołań od wyników przetargu na modernizację dawnej siedziby biblioteki i Miejskiego Ośrodka Kultury w Lesznie. Żaden z oferentów nie skorzystał z tej możliwości, co otwiera drogę do rozpoczęcia prac. Wykonawcą zadania będzie poznański Budopol, który zaprojektuje i wybuduje nowoczesną salę widowiskową dla około 600 widzów.

Nowa przestrzeń będzie wyposażona w profesjonalną scenę, garderoby i zaplecze dla artystów, a także pracownie i sale prób, zapewniając komfortowe warunki do pracy twórczej. Prace projektowe ruszą równolegle z badaniami archeologicznymi.

MOK i biblioteka na Chrobrego
Galeria zdjęć 11

Archeolodzy wkraczają na teren MOK

Pierwszym etapem inwestycji będą badania archeologiczne na terenie dawnego Miejskiego Ośrodka Kultury. Specjaliści sprawdzą, czy zachowały się ślady dawnego kościoła św. Ducha i św. Barbary. W tym samym czasie ruszą przygotowania do przebudowy w ścisłym centrum miasta, z użyciem ciężkiego sprzętu, przy zachowaniu szczególnej ostrożności.

Koszt inwestycji to blisko 58 milionów złotych, z czego ponad 48 milionów złotych pochodzi z dofinansowania unijnego. Zgodnie z planem nowa sala widowiskowa powinna być gotowa w drugiej połowie 2028 roku, stając się nowym sercem kultury w Lesznie.

