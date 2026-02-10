Przyczyna śmierci 32-latki wciąż nieznana. Co stało się w mieszkaniu w Kościanie?

Joanna Haliasz
2026-02-10 11:49

W poniedziałek wieczorem w mieszkaniu w Kościanie znaleziono ciało kobiety. Wykonywane na miejscu przez śledczych czynności nie dały odpowiedzi na pytanie, jak doszło do jej śmierci.

i

Autor: Czytelnik/Fb Kościan112/ Archiwum prywatne

Co tam się stało?

Ciało kobiety znaleziono wczoraj (9 lutego) ok. godz. 18:00 w mieszkaniu przy ul. Koszewskiego w Kościanie. Pisaliśmy o tym TUTAJ.

- Wczorajsze czynności wykonane z udziałem technika kryminalistyki, prokuratora oraz biegłego lekarza medycyny sądowej nie dały odpowiedzi o przyczyny śmierci kobiety. Ciało zostało zabezpieczone do badań sekcyjnych, które zaplanowane są na dziś – przekazał Jarosław Lemański, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Kościanie.

W chwili znalezienia zwłok kobiety w mieszkaniu znajdował się też jej 30-letni mąż. Kontakt z nim był utrudniony, z powodu dużej ilości wypitego alkoholu. Badanie wykazało, że miał 2,2 promila alkoholu w organizmie. Z tego powodu trafił do kościańskiej komendy, żeby tam wytrzeźwiał. Dopiero po wytrzeźwieniu miał zostać przesłuchany.

- Z mężczyzną jeszcze nie były wykonywane czynności – dodał policjant.

Martwą 32-latkę znaleziono zaraz po tym, gdy policjanci przyjęli zgłoszenie, że w mieszkaniu mogło dojść do tragedii. Gdy dotarli na miejsce nikt nie otwierał. Konieczne było wyważenie drzwi. 

