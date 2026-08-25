Mega gwiazda na zakończenie wakacji! Oscar Cyms na Dniach Osiecznej!

Oscar Cyms w Osiecznej. Darmowy koncert z okazji dni miasta

Impreza tradycyjnie odbędzie się na terenach przy Centrum Kultury i Biblioteki w Osiecznej przy ul. Krzywińskiej 4. Na uczestników czeka mnóstwo atrakcji – od sportowych emocji, przez występy artystyczne, aż po kulinarny festiwal food trucków, który z pewnością przyciągnie fanów dobrego jedzenia.

Sobotnie popołudnie i wieczór rozgrzeją lokalne zespoły oraz młodzi artyści, tacy jak Ze Snem, Colorado, Franciszek Nowak czy Victoria Mae. Największym punktem pierwszego dnia będzie jednak koncert o godzinie 21:00, kiedy na scenie pojawi się główna gwiazda imprezy – Oscar Cyms. Zaraz po jego występie ruszy gorąca zabawa taneczna z DJ-em, która potrwa do późnych godzin nocnych.

Eska Summer City i niedzielne koncerty

Co niezwykle ważne dla wszystkich naszych słuchaczy, w sobotę w Osiecznej pojawi się także nasz eskowy patrol! W ramach wakacyjnej akcji Eska Summer City zrobimy w Osiecznej trochę hałasu, będziemy mieć dla Was mnóstwo konkursów i oczywiście świetne eskowe gadżety, po które zdecydowanie warto podejść.

Z kolei niedziela upłynie pod znakiem widowiskowych pokazów akrobatyki powietrznej i capoeiry. Nie zabraknie także dynamicznych występów mażoretek, koncertu Orkiestry Dętej Gminy Osieczna oraz występu Joanny Dudkowskiej Band & Chuc Frazier. Zwieńczeniem całego weekendu będzie niedzielny koncert zespołu Happysad, który zaplanowano na godzinę 21:00.

Przez cały weekend na miejscu działać będzie również Foodfestival Food Truck Tour. Warto zarezerwować sobie czas i wpaść do Osiecznej!

Autor: Gmina Osieczna/ Materiały prasowe