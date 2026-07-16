Ta wielkopolska perła skrywa mroczne sekrety. Tego na pewno o niej nie wiedzieliście!

Rezydencja zbudowana dla wdowca? Tragiczna historia Karoliny

Choć zamek kojarzy się z potęgą rodu Mycielskich, jego historia zaczyna się od wielkiego dramatu. Główną pomysłodawczynią neogotyckiej rezydencji była Karolina z hrabiów Wodzickich, żona Józefa Mycielskiego. To ona nanosiła poprawki na plany budowli, marząc o romantycznej siedzibie. Niestety, los okazał się okrutny – Karolina nie doczekała realizacji swojego projektu. Zmarła nagle w Warszawie w 1849 roku podczas szalejącej epidemii cholery.

Co najciekawsze, w XIX-wiecznych dokumentach zamku próżno szukać buduaru, czyli sypialni pani domu. Sugeruje to, że budowę kończono z myślą o samotnym wdowcu, co nadaje murom dodatkowej nuty melancholii.

Zamek czy pałac? Rozwiązujemy odwieczną zagadkę!

Turyści często zastanawiają się: czy to zamek, czy pałac? Odpowiedź nie jest oczywista. W źródłach historycznych pojawia się określenie fortalicjum cum curia, czyli zamek z dworem. Choć budowla posiada wieże, baszty i fosę, nigdy nie pełniła funkcji obronnych. Fosa, która otacza obiekt, od początku miała charakter dekoracyjny i jest pozostałością po wcześniejszym renesansowym dworze obronnym. Dziś historycy przyznają, że nazwanie obiektu pałacem lub zamkiem nie jest błędem, choć obecna forma to typowa neogotycka rezydencja pałacowa.

Kto wędruje nocą po korytarzach? Legendy o duchach

Miejscowe podania mrożą krew w żyłach. Świadkowie twierdzą, że w pałacowych zakamarkach można dostrzec cień pięknej damy w eleganckiej sukni. Wierzy się, że to duch Karoliny Mycielskiej, która wciąż podziwia piękno budowli, w której nigdy nie dane jej było zamieszkać.

To jednak nie wszystko! Wokół zamku krążą inne, jeszcze mroczniejsze opowieści:

Zamurowana żona: Legenda głosi, że jeden z ekscentrycznych właścicieli kazał zamurować swoją małżonkę żywcem w jednej z komnat.

Legenda głosi, że jeden z ekscentrycznych właścicieli kazał zamurować swoją małżonkę żywcem w jednej z komnat. Tragiczna miłość Czartoryskich: Jedna z panien z rodu Czartoryskich (właścicieli od 1867 roku) miała popełnić samobójstwo z powodu nieszczęśliwej miłości do kupca, na którą nie zgadzała się rodzina.

Jedna z panien z rodu Czartoryskich (właścicieli od 1867 roku) miała popełnić samobójstwo z powodu nieszczęśliwej miłości do kupca, na którą nie zgadzała się rodzina. Tajemne przejście: W jednej z sypialni odkryto rzekomo ukryte przejście prowadzące prosto do podziemnych lochów.

Architektoniczny kunszt światowej klasy

Czy wiedzieliście, że za projektem zamku stoi Friedrich August Stüler? To ten sam pruski architekt, który zaprojektował słynne Muzeum Nowe i Starą Galerię Narodową w Berlinie. Zamek w Rokosowie jest uznawany za jedno z najwybitniejszych dzieł neogotyku angielskiego w Wielkopolsce. Wnętrza zachwycają do dziś, szczególnie westybul ze sklepieniem krzyżowym wspartym na korynckich kolumnach oraz sala balowa z malowidłami gloryfikującymi życie wiejskie.

Sami zobaczcie jak piękny jest Zamek w Rokosowie

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Wielki powrót i "nowa energia"

Po burzliwych latach powojennych, gdy w majątku mieścił się PGR i cele oświatowe, zamek odzyskał blask. Przeszedł kompleksową rewitalizację przy wsparciu funduszy unijnych, która objęła mury, dachy oraz dziesięciohektarowy park. Od 2023 roku instytucja działa pod nową nazwą – Zamek Wielkopolski, co ma symbolizować otwartość i nową energię tego miejsca.

Dziś każdy może poczuć się tu jak arystokrata, korzystając z hotelu, kawiarni czy biorąc udział w widowiskowych zawodach konnych Rokosowo Horse Show. Dla kolekcjonerów ważną informacją jest fakt, że zabytek posiada własny Znaczek Turystyczny o numerze 1400.

Informacja turystyczna: Zamek w Rokosowie jest dostępny dla zwiedzających (warto sprawdzić aktualne godziny otwarcia). Obiekt oferuje noclegi w historycznych pokojach i apartamentach, co jest idealną okazją, by osobiście sprawdzić, czy legendy o duchach są prawdziwe.

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