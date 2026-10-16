Policja ujawnia przebieg zdarzenia

Funkcjonariusze przedstawili najnowsze ustalenia dotyczące porannego incydentu w lokalu jubilerskim. O oficjalnych ustaleniach śledczych poinformowała Monika Żymełka z Komendy Miejskiej Policji w Lesznie:

„Dzisiaj, przed godziną 11:00 do jednego ze sklepów jubilerskich w centrum Leszna weszło dwóch zamaskowanych mężczyzn, którzy nic nie mówiąc, powstrzymując ekspedientkę od jakiejkolwiek reakcji, zbiło wewnątrz sklepu szklaną ladę, zabierając z niej złotą biżuterię, między innymi w postaci łańcuszków i bransoletek wycenioną wstępnie na kwotę co najmniej 150 000 zł. Sprawcy oddalili się ze sklepu w dwóch różnych kierunkach. Obecnie policjanci pracują nad tą sprawą, w szczególności zmierzając do ustalenia tożsamości sprawców i do ich zatrzymania”.

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Rozbita lada i taśmy w centrum miasta

Do zdarzenia doszło w lokalu przy ulicy Marcinkowskiego. Na miejscu natychmiast pojawili się mundurowi oraz technicy kryminalistyki, którzy zabezpieczali wszelkie pozostawione ślady. Wejście do lokalu odgrodzono policyjną taśmą, a w środku widać było zniszczone gabloty.

Najważniejszą informacją jest fakt, że podczas całego zajścia nikt nie odniósł obrażeń fizycznych – ekspedientka nie została poszkodowana.

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