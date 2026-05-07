Nietypowy apel Unii Leszno. Klub szuka kibicki z meczu we Wrocławiu

Tomasz Szymlet
Tomasz Szymlet
2026-05-07 9:13

Zakończony wynikiem 50:40 mecz we Wrocławiu przyniósł emocje nie tylko na torze. Władze leszczyńskiego klubu opublikowały w mediach społecznościowych specjalny komunikat. Szukają fanki, która mimo trudnej sytuacji na trybunach, chciała dumnie reprezentować biało-niebieskie barwy.

Unia Leszno szuka fanki
Unia Leszno szuka fanki Unia Leszno szuka fanki
Galeria zdjęć 3

Wszystko działo się w ubiegłą niedzielę na Stadionie Olimpijskim. Choć większość kibiców skupiała się na walce żużlowców, na sektorach gospodarzy doszło do niecodziennego zdarzenia. Jedna z fankek Unii Leszno pojawiła się tam z klubowym szalikiem, co wywołało szybką reakcję miejscowych kibiców Sparty.

Co wydarzyło się na trybunach?

Na zdjęciach udostępnionych przez klub widać fankę "Byków" w otoczeniu wrocławskich kibiców. Sytuacja była na tyle napięta, że dziewczyna dla własnego bezpieczeństwa musiała schować klubowe barwy. Unia Leszno postanowiła zareagować na ten incydent i publicznie docenić postawę swojej fanki.

W oficjalnym wpisie na profilu klubu czytamy: „Szukamy fanki, która w niedzielę we Wrocławiu chciała dumnie reprezentować biało-niebieskie barwy stolicy polskiego żużla. Gospodarze najwyraźniej przestrzegali ją, by tego nie robić, dlatego schowała szalik w bezpieczne miejsce”.

Polecany artykuł:

Anty Unia, czyli dlaczego kibice innych klubów nie lubią Unii Leszno [ZDJĘCIA]

Specjalna niespodzianka dla wiernej fanki

Klub nie chce zostawić tej sprawy bez echa. Przedstawiciele Fogo Unii Leszno poprosili kibickę o kontakt w wiadomości prywatnej. Przygotowano dla niej niespodziankę, która ma być nagrodą za lojalność i odwagę w reprezentowaniu leszczyńskiego klubu na wyjeździe.

Jak widać klub dba o swoich sympatyków także poza własnym stadionem. Jeśli rozpoznajecie osobę ze zdjęcia lub sami byliście świadkami tej sytuacji, warto przekazać informację dalej, by nagroda trafiła do rąk wiernej fanki.

Unia Leszno szuka fanki
Galeria zdjęć 3
Znasz historię leszczyńskiego żużla? Sprawdź się w quizie!
Pytanie 1 z 10
W którym roku powstał Leszczyński Klub Motocyklowy?
Leszczyński Klub Motorowy