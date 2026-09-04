Zaawansowana technologia ukryta w nowych murach

Projekt przewiduje wzniesienie całkowicie samodzielnego budynku, który zostanie zintegrowany z dotychczasową siedzibą szkoły za pomocą specjalnie zaprojektowanego łącznika. W środku zaplanowano przestrzeń mogącą ugościć jednorazowo 180 osób. Większość publiczności – dokładnie 144 widzów – zasiądzie na parterze, natomiast dla kolejnych 36 osób przewidziano miejsca na balkonie.

Wydarzenia organizowane w tym miejscu zyskają profesjonalną oprawę. Kwota przeznaczona na samo doposażenie wnętrz wynosi około 5 milionów złotych. Dzięki temu sala zostanie wyposażona w specjalistyczne systemy nagłaśniające, zaawansowane panele poprawiające akustykę, a także nowoczesną aparaturę pozwalającą na rejestrację oraz transmitowanie występów na żywo w sieci. Pozostałe blisko 9 milionów złotych pochłoną same prace konstrukcyjne.

Kiedy otwarcie? Wykonawcy narzucili szybkie tempo

Szacuje się, że jeśli harmonogram nie ulegnie zakłóceniu, cały budynek zostanie oddany do użytku w ciągu około dziesięciu miesięcy. Dla placówki oznacza to przełom. Dotychczas organizacja szkolnych recitali i koncertów wymagała korzystania z zewnętrznej infrastruktury miejskiej. Własna scena uniezależni szkołę od podmiotów trzecich, oferując jednocześnie mieszkańcom powiatu i miasta nowe, atrakcyjne miejsce spotkań z kulturą.

Milionowe wsparcie ze środków europejskich

Całkowita wartość kościańskiej inwestycji opiewa na około 14 milionów złotych. Realizacja tak kosztownego przedsięwzięcia jest możliwa dzięki znacznemu wsparciu finansowemu Unii Europejskiej w ramach programu FEnIKS na lata 2021–2027.